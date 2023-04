Sin lugar a dudas, Umbro es una marca que ha dejado huella en la historia del fútbol peruano. Y es que dicha firma británica fue la que vistió a la Selección Peruana en la clasificación a la Copa del Mundo 2018, el regreso a la máxima cita del balompié después de 36 años. Tras formar parte del éxito del conjunto que dirigió Ricardo Gareca, la compañía internacional decidió hacer una pausa a sus operaciones en el fútbol profesional de nuestro país. Hasta que este 2023 anunció su retorno de la mano de la Agremiación De Futbolistas Del Perú (SAFAP), desde otra visión a la que nos tenía acostumbrados.

En virtud de ello, Mercado Depor dialogó con Sebastián Hadad, director de Marketing de Umbro Perú, quien explicó cuál es el objetivo de esta nueva presencia por nuestro territorio. Además, comentó el trabajo que vienen realizando con el proyecto social llamado ‘Barrio Fútbol’, cuyo enfoque es más ligado hacia lo social.

¿Qué pasó con Umbro y su presencia en el Perú?

No es que Umbro se haya ido del fútbol peruano. Hemos estado presentes estos años con otras acciones. Aparte del auspicio hacia un club, hemos trabajado algunas iniciativas sociales y alianzas que se han firmado.

Convenios como el que anunciaron hace poco con la SAFAP...

La alianza con la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) responde a que buscamos apoyar realmente a los futbolistas. No solo a los que tienen el foco encima o gozan de un auspicio. Buscamos que el fútbol sea más democrático. La SAFAP nos da la oportunidad de llegar a todos los futbolistas peruanos profesionales que están agremiados. Ahí hay una gran oportunidad para poder apoyar nuevos talentos y aquellos que no reciben la atención de la marcas, ya que no los ven como un producto comercial. Umbro busca lo que es el fútbol real, verdadero, sin falsas promesas e ilusiones. Algo que otras marcas sÍ comunican. Se están planeando y trabajando muchas cosas para este año con SAFAP. Esto nos permitirá seguir apoyando al fútbol peruano, pero desde otra perspectiva.

¿Qué fue lo que más les atrajo de este vínculo con SAFAP?

Sobre todo la transparencia y el buen objetivo que quieren lograr con los futbolistas. Esto nos da seguridad de que el trabajo se va a cumplir y (vamos a ir) obteniendo buenos frutos.

¿Eso significa que ya no trabajarán con los equipos profesionales?

Por el momento el trabajo con los clubes lo vamos a dejar de lado. Ahora estamos enfocados en este auspicio con SAFAP y desarrollar el fútbol desde otros puntos. Tratamos de estar en otros ámbitos del fútbol. Entendemos que este deporte no solo conlleva el ámbito profesional, también está en las calles y en el barrio.

¿Con que qué otras iniciativas operan en nuestro país?

Tenemos un proyecto social que se llama ‘Barrio Fútbol’. Tiene como objetivo remodelar y recuperar losas deportivas que estén en mal estado. Ya tuvimos dos ediciones: Chorrillos y Villa El Salvador. Probablemente la siguiente sea en provincia.

¿Qué le permite a Umbro estar desde ese lado del fútbol?

Nos acerca a los jóvenes y permite darles la oportunidad de practicar deporte. Eso conllevará una mejora en sus vidas. Queremos que la gente sienta que el fútbol no solo es el profesional, que las marcas no solo están detrás de los jugadores que militan en la élite. Podemos estar presentes en un campeonato de barrio, interempresas o en un partido de exjugadores.

¿Cuánto influyó en Umbro dejar de vestir a la Selección Peruana?

Fue un momento crucial para la marca. Eso vino acompañado que Umbro se desligó de los clubes y se deja el auspicio de lado. Eso le quitó a Umbro un poco de peso en cuanto a visibilidad de marca. Por eso empezamos a realizar las acciones como ‘Barrio Fútbol’ y el convenio con la SAFAP.

Perú utilizó Umbro en el Rusia 2018 (Fotos: AFP)

¿Cómo perciben desde la empresa los problemas (Derechos de TV) que se vienen dando en el fútbol local?

A nivel de jugadores siempre va a ser importante apoyar a los futbolistas locales. En lo que respecta a la liga, la decisión de alejarnos un poco de los clubes y de estar presentes en la Liga 1 va por los inconvenientes que se han suscitado en el último tiempo. Desde ese sentido es que nacen estas alianzas como la que se da con SAFAP, las cuales mantienen la salud de los acuerdos que se firman.

¿Hay proyectos para apoyar el fútbol femenino?

El fútbol en su rama femenina está crecimiento a nivel mundial. Tenemos la intención de apoyar a toda persona, sea hombre o mujer. Tengo entendido que SAFAP tiene un proyecto para empezar a profesionalizar esa liga, y nosotros vamos a estar presentes.





