Alianza Lima atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura. Es líder indiscutible, junto al sorpresivo Los Chankas, y premio a ello tres de sus futbolistas fueron citados por Mano Menezes en su primera convocatoria en la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras: Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez. Sin embargo, uno de ellos podría convertirse en la primera baja de la Bicolor por lesión. Por lo pronto, ya está descartado para el duelo del fin de semana ante Juan Pablo II en Matute: se trata de Renzo Garcés.

El ‘Charapa’, goleador del cuadro íntimo en el Torneo Apertura con 4 anotaciones, por encima de Paolo Guerrero (3), sufrió una lesión y no será tomado en cuenta por Pablo Guede para el duelo ante el cuadro papal en La Victoria. De hecho, había jugado todos los partidos de Alianza Lima hasta aquí, incluso contando los amistosos de pretemporada y los duelos de la fase previa de la Copa Libertadores.

“Renzo Garcés está descartado para el fin de semana. Tiene una pubalgia y no entrenó. Se encienden las alarmas de cara a la selección”, comentaron en Hablemos de MAX. De hecho, todos los convocados a la Bicolor del medio local están citados para el lunes 23 en la Videna para comenzar con los trabajos al mando de Mano Menezes antes de emprender el viaje a Europa para los amistosos.

Mano Menezes y los convocados del plano local comenzará a trabajar desde el lunes 23 en la Videna para amistosos ante Senegal y Nicaragua (Fotos: Paloma del Solar/ @photo.gec)

Con este precedente ya conocido, la FPF no hizo más que confirmar dicha información al sacar un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó la desconvocatoria del zaguero. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, no se ha anunciado algún reemplazo que ocupe su plaza.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Renzo Garcés, tras el informe médico enviado por su club, Alianza Lima, y luego de la evaluación realizada por el cuerpo médico de la Bicolor, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras”, se lee en el comunicado.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su empate por 1-1 con Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a las 6:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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