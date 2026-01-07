Todo va quedando listo para el inicio de una nueva temporada del fútbol peruano y la Liga 1 2026 comienza a tomar forma. Tras varias semanas de expectativa, la organización del campeonato confirmó la fecha en la que se realizará el sorteo del fixture, un evento clave para clubes e hinchas, ya que permitirá conocer el calendario oficial del Torneo Apertura y Clausura. Equipos como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, FBC Melgar o Cusco FC siguen de cerca este momento, considerando que la programación influye directamente en la planificación deportiva y logística de toda la temporada. Además, el torneo presentará cambios importantes respecto al año anterior, lo que añade un componente extra de atención al sorteo.

La ceremonia marcará un punto de partida para el campeonato, que este año contará con 18 equipos, por lo que no habrá fechas de descanso y se disputarán 34 jornadas a lo largo de la temporada. Esta reducción respecto a campañas anteriores obliga a los clubes a una mejor administración de sus planteles, viajes y recuperación física, sobre todo en un país con plazas de altura, calor y nivel del mar.

En ese contexto, el sorteo del fixture permitirá definir el orden de los partidos, los clásicos y los cruces más atractivos de las primeras fechas. Asimismo, será clave para que los clubes que disputan torneos internacionales puedan organizar su calendario sin mayores contratiempos. El inicio del campeonato, además, marcará el debut oficial de nuevos protagonistas en la máxima categoría, como FC Cajamarca y Deportivo Moquegua.

Más allá de lo deportivo, la ceremonia también tendrá un componente especial, ya que incluirá la premiación a los mejores futbolistas y entrenadores de la temporada pasada. De esta manera, el evento no solo servirá para conocer el calendario de competencia, sino también para reconocer el rendimiento de los protagonistas del fútbol peruano en sus distintas categorías.

Con el arranque del torneo programado tentativamente para el fin de semana del 30 de enero, el sorteo del fixture se convierte en uno de los últimos pasos antes del inicio oficial de la Liga 1 2026. A partir de ahí, los clubes podrán afinar detalles finales y enfocarse de lleno en el debut.

¿En qué canal ver el sorteo del fixture de la Liga 1?

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 será transmitido exclusivamente a través de L1 MAX, canal oficial del campeonato. La señal estará disponible mediante los operadores de DirecTV, Claro TV y Win, además de la opción vía streaming por la aplicación DGO o Zapping TV.

¿A qué hora será el sorteo del fixture de la Liga 1?

La ceremonia del sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevará a cabo este viernes 9 de enero a partir de las 7:00 p. m. (hora peruana). Minutos antes se realizará una antesala, y durante el evento también se desarrollará la premiación a los mejores jugadores y entrenadores de la temporada 2025, tanto de la Liga 1 como de la Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina.

Sorteo Liga 1 2026: fecha, horario y canales de TV | Foto: Liga 1

