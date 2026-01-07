Gianluca Lapadula opinó sobre el próximo DT de la Selección Peruana. “No debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la Selección de Perú. La necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo en el campo. En la era del ‘profe’ Gareca era nuestro mejor momento. Fue un gran momento, lo he vivido así”, señaló en Doble Punta.
En otra parte de la entrevista, confesó que mantiene contacto con algunos de los seleccionados. “Gracias a las redes sociales, hablo con ‘Yoshi’ (Yotún), el ‘Káiser’ (Zambrano), la ‘Culebra’ (Carrillo), el ‘Cholito’ (Cueva)”, señaló el delantero que se alista para reaparecer con Spezia en la Serie B de Italia.
De paso, confesó que tuvo ofertas de Brasil que no se concretaron en su momento. “Me llamaron de Atlético Mineiro y Gremio”, reveló. Además, no quiso confirmar si algun día jugaría en la Liga 1. “Sé que Universitario, Alianza y Cristal son los tres mejores equipos del Perú, pero ahora solo me puedo poner la blanquirroja (de la selección)”, apuntó.
Noticia en desarrollo...
