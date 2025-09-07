El encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Boys por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 no solo quedó marcado por el resultado en el campo, sino también por una acción que terminó generando fuertes repercusiones. En medio de un partido cargado de tensión, el volante rosado Erick Gonzales sufrió una dura entrada por parte de Matías Di Benedetto, la cual lo obligó a salir del compromiso y despertó inmediatamente la indignación en tienda chalaca. El hecho no tardó en convertirse en tema de debate, tanto por la gravedad de la lesión como por la tibieza de la respuesta arbitral.

La preocupación se ha instalado en el puerto chalaco no solo por la dura lesión sufrida por Erick Gonzales, sino también por la sensación de injusticia que dejó lo ocurrido en el último duelo frente a Universitario. Sport Boys decidió pronunciarse de manera oficial a través de un comunicado, en el que no solo detalló el parte médico de su jugador, sino que además cuestionó a la terna arbitral y al sistema VAR.

Acusando que fue una falta desmedida se menciona en la carta: “Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso”.

La fuerte entrada de Matías di Benedetto a Erick Gonzáles en la fecha 5. (Video: GOLPERU)

El incidente tuvo lugar el pasado 9 de agosto, en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Tras la revisión médica en campo, se diagnosticó inicialmente un esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, a la espera de descartar lesiones más profundas.

Sin embargo, días después, una resonancia magnética confirmó “una lesión en el menisco medial de abordaje quirúrgico”, lo que agravó la preocupación en el club y en la hinchada. El último viernes, el futbolista fue sometido a una intervención en la que se confirmó la rotura en el cuerpo posterior del menisco medial.

“Se le realizó una sutura de cuerno posterior anclada al hueso con anclaje de cuerno posterior que salió exitosa”, informó la institución, añadiendo que el mediocampista ya se encuentra en etapa de recuperación tras la cirugía.

Universitario vs. Sport Boys jugaron por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Fernando Sangama/@photo.gec)

Sport Boys precisó que el tiempo estimado de recuperación será de entre seis a ocho meses, lo que implica que Gonzales se perderá lo que resta del Torneo Clausura y gran parte de la temporada 2026. “El tiempo de recuperación para nuestro deportista es de 6 a 8 meses”, subrayó el comunicado.

Más allá del plano médico, el club aprovechó el pronunciamiento para dejar en claro su descontento con el arbitraje. “Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla… ahora se crea un precedente de gente violenta”, advirtieron.

