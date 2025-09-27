El pasado viernes 26 de septiembre, la Superintendencia de Administración Nacional Tributaria (SUNAT) designó a Martín Noriega como nuevo administrador de Sport Boys por los próximos tres años. El ingeniero ocupará el cargo en reemplazo de Adrián Alcocer, luego también de la renuncia de Miguel Ángel Torres, quien fue electo en primera instancia. Desde la entidad, optaron por esta medida; sin embargo, Carlos Dávila -otro de los candidatos al cargo- elevó un reclamo para poder impugnar esta decisión en los próximos días.

Carlos Dávila no se guardó nada y señaló directamente a Martín Noriega de tener procesos fiscales, sanciones por fraude en factura y no cumplir requisitos esenciales para ser parte de este proceso. De esta manera, exigió a la SUNAT realizar una convocatoria de proceso público.

El postulante al mando de Sport Boys, indicó sobre Noriega: “Es ilegal y grave para el club. La SUNAT debe rectificar de inmediato”. Además, rechazó que -tras la renuncia de Miguel Ángel Torres- SUNAT opte por elegir a Noriega por quedar en segundo lugar del concurso general por el puesto.

“La designación del señor Noriega carece de sustento legal. La SUNAT estaba obligada a convocar a un nuevo proceso de elección pública, conforme lo establece la Ley Concursal del Deporte. En ningún caso la norma faculta a designar directamente al segundo lugar de la lista”, puntualizó.

El candidato expresó -en el marco de su candidatura- que contaba con conversaciones avanzadas con Pablo Bengoechea para dirigir el primer equipo, sumado también a la incorporación de Christian Cueva como refuerzo. Por otro lado, incluyó la designación de Leonardo Rumbo como director deportivo.

Por lo pronto, desde SUNAT eligieron a Martín Noriega quien asumirá el cargo en los próximos días. Este candidato es ingeniero químico y actual CEO de COMESA. Además, cuenta con el título de magister en dirección de marketing y gestión comercial de la Universidad del Pacífico.

SUNAT eligió nuevo administrador temporal en Sport Boys: Martín Noriega. (Foto: SUNAT)

¿Por qué renunció Miguel Ángel Torres?

El nombramiento de Miguel Ángel Torres se produjo en medio de la incertidumbre institucional que arrastra el cuadro rosado desde hace varios años. La SUNAT oficializó su designación a través de un comunicado, luego de un proceso en el que participaron nueve postulantes interesados en asumir la administración temporal del club del Callao.

Horas después de esta confirmación, el propio Torres utilizó su cuenta oficial de X para dar a conocer su decisión. En su pronunciamiento, fue claro al señalar que no se sentía bien recibido en el entorno del club. “Cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo”, escribió, marcando distancia de inmediato respecto al reto que le había sido encomendado.

El exfutbolista también precisó que su intención nunca fue aprovecharse de la institución ni buscar un beneficio personal. “Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero”, señaló, dejando en claro que su motivación inicial se centraba en aportar con gestión y experiencia, más allá de lo económico.

