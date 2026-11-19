Buscando planificar con anticipación el año más especial de su historia institucional, Sport Boys anunció la decisión que tomó sobre el líder del plantel. Pensando en celebrar por todo lo alto su centenario durante la temporada 2027, la administración del conjunto chalaco decidió apostar por la continuidad del proyecto deportivo que le devolvió competitividad al primer equipo. A través de sus plataformas digitales oficiales, el cuadro porteño anunció la renovación contractual del director técnico argentino Carlos Desio junto a todo su comando técnico, asegurando así la base principal para pelear arriba el próximo año.

La noticia se hizo oficial este jueves mediante un emotivo mensaje dirigido a toda la hinchada misilera en redes sociales. El club ratificó su plena confianza en el estratega tras cerrar su participación en el campeonato nacional el pasado domingo, igualando con Comerciantes Unidos en Cutervo.

Mediante su cuenta oficial de X, la institución rosada celebró el acuerdo alcanzado con el entrenador para liderar la campaña de los cien años. “¡Seguimos juntos! Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo. Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario”, publicaron.

Sport Boys confirmó la renovación de Carlos Desio. (Foto: Captura X)

La decisión de la directiva responde al notable repunte futbolístico que mostró el equipo desde la llegada del técnico en marzo del presente año, cuando asumió en reemplazo del colombiano Jaime de la Pava. Pese a recibir un plantel que no conformó y sufrir quita de puntos administrativos, logró consolidar una idea de juego muy competitiva.

Desglosando sus números oficiales en la Liga 1 2026, el estratega argentino dirigió un total de 30 partidos al mando del cuadro chalaco. Su balance estadístico arrojó 14 victorias, 7 empates y 9 derrotas, alcanzando un sólido promedio que le permitió asegurar la permanencia con tranquilidad en la máxima división peruana.

El último compromiso de la temporada fue el vibrante empate tres a tres ante Comerciantes Unidos en Cutervo el pasado 15 de noviembre. Con ese resultado, el elenco porteño cerró su participación sumando 27 unidades en el Torneo Clausura y 43 puntos en la tabla acumulada, quedándose muy cerca de los puestos internacionales.

Sport Boys quiere asegurar piezas claves para el 2027. | Foto: Liga 1

¿Cómo va la conformación del plantel?

Con el comando técnico asegurado, la gerencia deportiva ya trabaja en retener la columna vertebral del plantel para el centenario. El primero en estampar su firma fue el volante argentino Nicolás Da Campo, quien renovó oficialmente su vínculo hasta finales del 2030. Asimismo, el extremo Oslimg Mora mantiene contrato vigente por todo el próximo año.

Además de las piezas confirmadas, la directiva rosada busca cerrar la continuidad de dos referentes de jerarquía como Carlos Zambrano y Christian Cueva, quienes ya recibieron propuestas formales y tendrían negociaciones muy encaminadas. Paralelamente, el club negocia por Emilio Saba y apunta a fichar a Jesús Castillo, de Alianza Lima, para armar un equipo protagonista en el dos mil veintisiete.

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