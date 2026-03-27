El mercado de pases del fútbol peruano hace no muchos días atrás cerró oficialmente sus puertas, pero los movimientos de última hora no han cesado. Cuando todo parecía indicar que los planteles ya estaban definidos para afrontar lo que resta del Torneo Apertura, una noticia volvió a remecer el puerto del Callao. Carlos Zambrano y Miguel Trauco, que siguen sin equipo, habrían reactivado sus negociaciones con la directiva de Sport Boys. Esta inesperada movida vuelve a desencadenar cuestionamientos, sobre si podrían portar la camiseta de la ‘Misilera’ para pelear en lo más alto de la Liga 1 2026.

La situación actual de los futbolistas en el mercado es bastante particular y se originó por motivos extra futbolísticos y hasta judiciales. Ambos son jugadores libres tras su abrupta y muy comentada salida de Alianza Lima, producto de un comprobado acto de indisciplina que protagonizaron durante la pretemporada que realizó el club íntimo en la ciudad de Montevideo.

Tras ese polémico episodio en Uruguay, la dupla defensiva estuvo muy cerca de anclar en el Callao de cara al inicio de la presente temporada. La administración ‘chalaca‘ hizo los primeros acercamientos formales para sumarlos a sus filas, pero debido a serias diferencias en temas económicos, el fichaje no logró concretarse a tiempo y ambos jugadores quedaron a la deriva.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron parte del grupo de los separados por Alianza Lima tras la denuncia por violación. (Foto: Composición)

Sin embargo, el destino y el fútbol siempre dan revanchas. Luego de varias semanas de incertidumbre y de evaluar distintos panoramas para su futuro profesional, se ha revelado que los exjugadores íntimos están reconsiderando muy seriamente la posibilidad de bajar sus pretensiones y llegar a un acuerdo con el equipo del primer puerto.

La información del periodista Gustavo Peralta fue el encargado de encender la mecha a través de sus redes sociales. El comunicador compartió información de primera mano detallando que tanto Trauco como Zambrano están evaluando positivamente la chance de regresar a la órbita rosada para estampar su firma por el Boys de cara a esta apretada temporada.

Según los datos compartidos por el hombre de prensa, esta mediática incorporación múltiple para el cuadro chalaco podría terminar de cocinarse en los próximos días. Todo indica que si el esperado fichaje se concreta y llegan a un acuerdo salarial, las firmas y la presentación oficial podrían formalizarse justo después de esta pausa por fecha FIFA.

Sport Boys quiere levantarse de los resultados irregulares, al mando de Carlos Desio. (Foto: Liga 1)

¿Podrán aún ser inscritos?

Aquí es donde surge la gran duda de muchos hinchas sobre la legalidad de la operación, ya que el plazo oficial para que los equipos de la Liga 1 puedan inscribir nuevos jugadores cerró definitivamente este último domingo a las 23:59 horas. En teoría, cualquier club en el torneo debería esperar hasta la apertura del mercado para el Torneo Clausura para poder sumar refuerzos a su plantilla.

Afortunadamente, para los intereses del conjunto rosado, existe una excepción clave en las bases del campeonato que deja totalmente latente la posibilidad de inscribir a estos dos nombres. Sucede que los futbolistas que hayan quedado en condición de libres antes del 15 de marzo, como es el caso exacto de ambos defensores, gozan de una prórroga especial y tienen plazo para fichar por cualquier equipo hasta la fecha 12 del Apertura, programada para el fin de semana del 26 de abril.

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