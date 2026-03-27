La repentina salida del brasileño Paulo Autuori ha dejado un enorme vacío en el banquillo de Sporting Cristal, desatando una verdadera tormenta de rumores a muy pocos días de reanudar su participación en la Liga 1. Esta inesperada crisis deportiva preocupa porque el equipo se encuentra a pocas semanas del debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante la urgencia de encontrar un líder, la directiva ‘bajopontina’ ha comenzado a mover sus fichas en el mercado internacional, y uno de los primeros nombres pesados ha sido el experimentado estratega uruguayo Pablo Peirano, quien no dudó en mandar un mensaje directo a las oficinas de La Florida.

El tiempo juega totalmente en contra de la dirigencia cervecera, obligándolos a buscar opciones que conozcan al revés y al derecho las complejidades de nuestro campeonato. Es en este escenario donde la figura del técnico charrúa cobra muchísima fuerza, respaldado por su paso previo en instituciones como Carlos A. Mannucci y Cusco FC.

Fiel a su estilo frontal, el entrenador decidió no ocultarse de los micrófonos y reveló detalles exclusivos sobre su actual situación. En una reciente charla, el estratega confirmó que su teléfono ya empezó a sonar desde nuestro país, alimentando muchísimo más las especulaciones sobre su inminente regreso a los banquillos de la Liga 1.

Pablo Peirano dirigió en el Perú en los años 2019 y 2022. (Foto: Carlos A. Mannucci)

“Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo”, confesó el director técnico a Radio Ovación. Recordando que Melgar, es otro de los clubes que también se ha quedado sin técnico en los últimos días.

Peirano no escatimó en confianza al momento de evaluar su propia capacidad para tomar las riendas de un equipo grande y con enormes urgencias internacionales. Recordó que su currículum no solo se basa en su exitoso paso por Perú, sino que cuenta con el enorme respaldo de haber soportado la presión en gigantes de Sudamérica como Santa Fe de Colombia y el histórico Nacional de Uruguay.

“Si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar”, aseveró con mucha firmeza, demostrando que no le tiembla el pulso ante la posibilidad de asumir en este momento tan delicado de la temporada.

Sporting Cristal se quedó sin técnico tras resultados irregulares en lo que va de la Liga 1. (Foto: Sporting Cristal)

El uruguayo también destacó que la complicada geografía peruana no representa ningún misterio para él, un factor importantísimo a la hora de elegir a un nuevo técnico para pelear el título. “En el fútbol peruano me he sentido muy cómodo. Es una liga que no es fácil para que venga un entrenador que no conozca las diferencias de altura”, agregó.

Mientras la opción del charrúa toma fuerza en los medios de comunicación, en los pasillos del club también se barajan otras alternativas de peso para apagar este incendio. Según el periodista José Varela, el argentino Julio Vaccari habría sido ofrecido a la directiva, mientras que otra fuerte versión apunta a que los altos mandos estarían evaluando darle el cargo de emergencia a Julio César Uribe.

La posibilidad de llegar a Melgar

Peirano llegó a Santa Fe con la misión de consolidar un proyecto competitivo, pero la eliminación en fases previas de la Copa Libertadores 2025 fue determinante para su salida, sumado a un inicio irregular en el torneo local que terminó por desgastar la relación con la dirigencia y la hinchada.

Tuvo una rápida revancha al asumir como entrenador del conjunto uruguayo Nacional en abril de 2025. En sus primeros meses, incluso logró mantener buenos números y un alto porcentaje de puntos, lo que hacía pensar en un proceso sólido. Pero nuevamente una mala campaña en el torneo internacional sentenció su salida.

Es desde ese momento, en el que quedó en condición de libre, y de esa manera Melgar también habría levantado el teléfono para recurrir a sus servicios. Pues tuvo buenos números en los torneos locales en los que estuvo el año anterior. Siendo el conjunto arequipeño un equipo que pelea solo un frente, y tras la salida de Juan Reynoso, tiene la posibilidad de llegar.

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