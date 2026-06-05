Sport Boys continúa trabajando en la conformación de su plantel para el Torneo Clausura 2026 y uno de los nombres que más expectativa ha generado en los últimos días es el de Christian Cueva. El experimentado mediocampista nacional aparece como una de las principales apuestas del cuadro rosado para reforzar su ofensiva y darle un salto de calidad a un equipo que tuvo serias dificultades para generar peligro durante el Torneo Apertura. La directiva del Callao confía en que la jerarquía del exvolante de la selección peruana sea el revulsivo necesario para revertir un año complicado en el plano deportivo.

La necesidad de incorporar un conductor con inventiva en el mediocampo se sustenta en el discreto rendimiento que mostró la escuadra chalaca en la primera mitad del año. Los rosados finalizaron en la undécima casilla con apenas 20 unidades, registrando la alarmante cifra de 15 goles en 17 compromisos disputados.

Esta alarmante sequía de cara al arco rival obligó al comando técnico a exigir la llegada de un futbolista creativo que conozca el medio y pueda asumir la responsabilidad de mover los hilos del ataque en el Callao. Es por eso que, se reveló que “Aladino” ya tomó la decisión definitiva de mudarse al primer puerto.

Carlos Desio y Christian Cueva coincidieron en Cienciano durante la temporada 2025. (Foto: Getty Images / Juan Pablo II)

A las constantes charlas con los representantes del entorno rosado se sumó la insistencia diaria del estratega Carlos Desio, quien considera al volante una pieza fundamental para su esquema. “Christian Cueva tiene un acuerdo de palabra con Sport Boys... Además recibe la llamada todos los días de Carlos Desio”, detalló el periodista Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol’.

A pesar del optimismo reinante entre los aficionados de la “Misilera”, la operación no ha podido sellarse legalmente debido a que el centrocampista mantiene un vínculo contractual vigente con el club Juan Pablo II College. La directiva de Sport Boys ha decidido mantenerse al margen de dicho papeleo burocrático, dejando toda la responsabilidad de la negociación en manos del futbolista.

La postura de la administración chalaca responde a un factor estrictamente presupuestario, al no contar con los recursos económicos suficientes para negociar una rescisión directa con el equipo norteño. “Sport Boys no va a meterse en esa negociación, además no tiene cómo económicamente”, explicó el comunicador.

Christian Cueva. (Foto: Juan Pablo II College)

Ante este panorama adverso, el habilidoso mediocampista asumió el compromiso de gestionar de forma personal y acelerada su salida de la institución chiclayana en los próximos días. Cueva prometió quedar en total libertad de acción para poder estampar su firma en el Callao, un gesto que ha sido muy valorado por los directivos rosados en este tramo del año.

Finalmente, si el volante consigue resolver su desvinculación, Sport Boys tiene listo un documento que lo ligará a la institución hasta fines de la presente temporada 2026. El acuerdo incluye cláusulas de renovación automática orientadas a que Christian Cueva se convierta en el futbolista estandarte del club, junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

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