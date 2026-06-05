Después de una primera campaña en el Torneo Apertura, donde todo el rastro del equipo tricampeón prácticamente se ha perdido, Universitario hace todos los esfuerzos para tratar de recuperar su esencia futbolística, y sobretodo recuperar terreno en la tabla de posiciones que lo ha dejado en el cuarto lugar de manera momentánea. Por eso, no quieren escatimar en los recursos que necesitan para volver a la senda del triunfo sabiendo que, tras la eliminación de la Copa Libertadores, solo tendrán que enfocarse en ganar el Torneo Clausura 2026. Es así que llamarían a Gianluca Lapadula, para ser uno de los protagonistas que rompería el mercado de medio año en nuestro país.

Pero, ¿qué tan real es que llegue el delantero italo-peruano a la capital?. Pues lo cierto es que lo que se veía tan lejos hace un par de años atrás, cuando Universitario hizo el primer intento de convencerlo, estaría más cerca de suceder hoy por el presente que no deja contento al ‘Bambino’.

Ya hace algunos días atrás, según revelaron en L1 Radio, Universitario volvió a contactar con Gianluca Lapadula para hacerlo jugar en el fútbol peruano. Como se sabe, si bien el delantero está muy familiarizado con nuestro país a raíz del vínculo que se generó cuando decidió jugar por la Selección Peruana, siempre jugó en Europa.

Gianluca Lapadula descendió en la última temporada de la Serie B con el Spezia Calcio. (Foto: Agencias)

Eso sí, la citada fuente precisó que el hecho de que exista un ofrecimiento real por pare de la ‘U’, no significa de antemano que Lapadula pueda aceptar tan fácilmente. Debido a que el atacante nacional tiene una vida hecha en Italia, tendrían que darse una serie de factores para que esta opción empiece a tomar fuerza y deje de ser un simple interés. Lo real es que la propuesta está sobre la mesa.

Sin embargo, la historia daría ahora un rumbo distinto, pues a los esfuerzos que hace el propio club ‘merengue’, se uniría también una marca, que apostaría por ofrecer una inyección económica que financie la llegada de Lapadula a suelo nacional. Lo que les daría la posibilidad de que la propuesta salarial se vea incrementada, para gusto del jugador.

Esto ha dado como resultado que, según el periodista Fabían Camacho, sea el propio Gianluca quien haya dado el visto bueno para seguir adelante con las conversaciones con el conjunto peruano. Hay que recordar que actualmente es agente libre luego de no renovar con el Spezia, tras perder la categoría durante la pasada temporada y descender a la Serie C.

(Foto: Captura X)

¿Llegará Raúl Ruidíaz?

Ante los constantes intentos de Universitario de contar con Gianluca Lapadula para su ataque, se abre también la interrogante de si es que eso impediría el retorno de la ‘Pulga’, con quien también se han abierto negociaciones este medio año. Pues, es el mismo comunicador quien asegura que no habría problema alguno.

"En Universitario piensan que sería bueno juntar a Ruidíaz, Lapadula y Valera“, comentó en el mismo post. Por lo que solo faltaría cerrar también el acuerdo con el delantero que hoy forma parte de Atlético Grau. De hecho, en su caso, lo único que falta es que ambos clubes pacten una cifra para su llegada a Ate.

Ya que se ha confirmado que Ruidíaz tiene toda la predisposición para volver a ponerse la ‘crema’, además que en lo económico, estaría de acuerdo con el monto ofrecido como parte de su salario. A diferencia de la última vez en la que intentaron que regrese, donde el aspecto económico no lo convenció.

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