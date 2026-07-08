Christian Cueva fue oficializado este martes como nuevo jugador de Sport Boys y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases de la Liga 1. El cuadro rosado confirmó la incorporación del volante peruano para disputar el Torneo Clausura 2026, en una operación que se cerró bajo la modalidad de préstamo desde Juan Pablo II.

La llegada de ‘Aladino’ al Callao se venía trabajando desde hace varias semanas, pero recién pudo concretarse luego de resolverse los temas documentarios entre las partes involucradas. Finalmente, Sport Boys logró destrabar la operación y presentó al mediocampista como uno de sus principales refuerzos para el segundo semestre del campeonato.

Christian Cueva llega a Sport Boys en condición de préstamo por lo que resta de la temporada 2026. Es decir, el futbolista dejará temporalmente Juan Pablo II para ponerse la camiseta rosada y reforzar al cuadro chalaco en su objetivo de mejorar la campaña realizada durante el Torneo Apertura.

El vínculo del futbolista con el club rosado se extenderá hasta fines del presente año, mientras que su contrato con Juan Pablo II continúa vigente más allá de esta cesión. De esta manera, el volante afrontará una nueva experiencia en la Liga 1, pero ahora defendiendo a un equipo que apuesta por su jerarquía y experiencia para levantar en la tabla.

La llegada de Cueva no es un movimiento menor para Sport Boys. El elenco del Callao terminó el Apertura con varias dificultades futbolísticas y necesitaba sumar un jugador capaz de asumir el peso creativo del equipo. En ese contexto, la dirigencia apostó por el exseleccionado peruano, convencida de que puede darle un salto de calidad al plantel en la zona ofensiva.

Antes de concretar su salida, Cueva había disputado el primer semestre con Juan Pablo II, club con el que sumó minutos en el Torneo Apertura y logró volver a tener continuidad. En ese tramo registró 15 partidos, dos goles y tres asistencias, números que terminaron despertando el interés de Sport Boys para sumarlo a su proyecto en el Clausura.

Además, su llegada le permitirá reencontrarse con futbolistas con los que compartió vestuario en la selección peruana, como Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Justamente, Zambrano ya había destacado públicamente la importancia de sumar a un jugador como Cueva, remarcando que su calidad puede ser determinante para el crecimiento del equipo rosado en la segunda parte del año.

Con este movimiento, Sport Boys da uno de los golpes del mercado local y suma a un futbolista de nombre, experiencia y recorrido internacional. Ahora, el gran reto para Christian Cueva será responder dentro de la cancha, consolidarse como el conductor del cuadro chalaco y ayudar a que el club rosado tenga un Clausura mucho más competitivo que el primer semestre.

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