Lo que debía ser una noche de celebración y fútbol internacional en el Callao, terminó convirtiéndose en un escenario de terror y caos que ha indignado a todo el país. Tras la dramática victoria por penales de Sporting Cristal sobre el 2 de Mayo, decenas de hinchas celestes sufrieron una brutal emboscada a la salida del recinto deportivo por parte de supuestos barristas locales, dejando un saldo de varios heridos de gravedad. Ante la ola de críticas y el pronunciamiento previo del cuadro rimense, la administración del Club Sport Boys decidió romper su silencio para sentar una postura clara.

El clima en el primer puerto quedó sumamente tenso luego de que circularan en redes sociales diversos videos donde se veía el violento ataque con piedras y bombardas contra los buses que trasladaban a los aficionados visitantes. Sin que ellos, incluso, estén involucrados en el encuentro.

Este contexto de inseguridad extrema obligó a las autoridades deportivas y policiales a tomar cartas en el asunto, mientras la opinión pública exigía una respuesta rápida y solidaria por parte de los dueños de casa, quienes finalmente utilizaron sus canales de comunicación para desligarse por completo de estas cobardes agresiones y enviar un mensaje de paz.

A través de la misiva difundida a los medios de comunicación y al público en general, la directiva rosada dejó en claro que no apañarán ningún tipo de comportamiento delictivo. “Nuestra institución rechaza y repudia todo acto de violencia y abuso contra cualquier persona”, señalaron de forma categórica en las primeras líneas del texto oficial.

Asimismo, el equipo local se solidarizó directamente con las víctimas del ataque, reconociendo la gravedad de los incidentes que opacaron el espectáculo de la Copa Libertadores. “Lamentamos los actos vandálicos suscitados cerca del Estadio Miguel Grau del Callao contra los hinchas del Club Sporting Cristal”, puntualizó la administración chalaca sobre la cobarde emboscada.

Lejos de quedarse solo en lamentos, el comunicado hizo un fuerte llamado a la Policía Nacional y al sistema de justicia para que no dejen este caso en la impunidad y logren capturar a los culpables. En esa línea, manifestaron sin rodeos: “...exigimos a las autoridades que castiguen con todo el rigor de la ley a los responsables de estos detestables hechos”.

Para la institución, el fútbol debe ser una herramienta de integración y no un pretexto para desatar verdaderas batallas campales en las calles o avenidas aledañas al estadio. Por ello, enfatizaron que el deporte debe servir para que “nos junte como sociedad, que no nos separe y mucho menos nos enfrente”, cerrando filas contra los pseudos hinchas.

¿Dónde jugará Sporting Cristal la Fase 3?

La clasificación a la siguiente estapa de la Copa Libertadores 2026 no solo dejó festejos en el campo, sino también un problema logístico que obligó a la dirigencia a actuar con rapidez. Luego de los incidentes ocurridos en los alrededores del Estadio Miguel Grau del Callao, la institución rimense empezó a evaluar seriamente un cambio de sede para el decisivo duelo ante Carabobo.

A ello se sumaron las dificultades para utilizar el Estadio Nacional, lo que terminó inclinando la balanza hacia otra alternativa en Lima. El Estadio Alejandro Villanueva tomó fuerza como principal alternativa. Las conversaciones con Alianza Lima avanzaron en los últimos días y permitieron encaminar un acuerdo para que el recinto de Matute albergue el encuentro internacional.

El club celeste ahora solo espera la aprobación formal del ente sudamericano para hacer el anuncio público. En un inicio, la sede registrada era el Miguel Grau, por lo que el cambio debe contar con el visto bueno correspondiente. En lo deportivo, el partido de vuelta ante el conjunto venezolano se jugará entre el 10 y 12 de marzo en Lima.

