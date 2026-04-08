Hansell Riojas, zaguero de Sport Boys y referente del equipo, conversó en exclusiva con Depor a propósito de los recientes fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes firmaron hasta final de temporada. Con estas contrataciones, el cuadro rosado espera levantar en la Liga 1 y llegar mejor a su centenario en el 2027.

En esa línea, Riojas fue muy sincero sobre lo que espera de la llegada de ambos futbolistas a Sport Boys. El zaguero es uno de los más experimentados del plantel y cuenta con la palabra autorizada para analizar el presente del equipo, además de dar su opinión sobre lo que necesitan para mejorar.

“En cuánto a los nuevos compañeros que han llegado al club, ya son jugadores grandes, jugadores que conocen el medio local. De ellos se espera compromiso y que puedan rendir de la mejor manera. Seguramente que si lo hacen nos van a ayudar muchísimo y nosotros como grupo a ayudarles a que puedan estar en ritmo y así competir lo más pronto posible”, afirmó en un primer momento a este diario.

Carlos Zambrano llega a Sport Boys tras su último paso por Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Asimismo, Hansell Riojas hizo un balance sobre lo que ha sido estas dos fechas bajo la dirección técnica de Carlos Desio. “El cambio más importante desde la llegada del profesor Desio ha sido que marcó un esquema y una intención táctica que la entendemos, y en base a eso se nota el cambio de juego y la predisposición para jugar de esa forma los partidos y sacarlo adelante”, afirmó.

En esa misma línea, para Riojas, más allá del triunfo ante Sport Huancayo y perder sobre la hora ante Deportivo Garcilaso, existe un factor clave para que se vea una mejora en el rendimiento del equipo.

“La clave está en tener claro la idea de juego que quiere el profesor y eso nos lleva a la hora de enfrentar los partidos tenerlo bien en claro y de esa manera se ve un mayor rendimiento del equipo”, detalló el zaguero.

Finalmente, Hansell Riojas es consciente que tras nueve fechas jugadas ya no existe margen de error. “Nos falta muchas cosas por mejorar, detalles que corregir, pero la idea es clara, todo el grupo está contento, a pesar de que los resultados no se han dado porque hay mucha expectativa en cuanto al crecimiento de todos y eso nos va a ayudar para que saquemos puntos importantes en lo que viene”, sentenció.

Miguel Trauco salió de Alianza Lima como agente libre, en medio de una denuncia por presunta violación en Montevideo. (Foto: Getty Images)

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