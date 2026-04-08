Cada vez existen más denuncias de racismo en el deporte y la Liga 1 no fue ajena. Durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, por la fecha 6 del Torneo Apertura, el defensor celeste Cristiano da Silva terminó muy ofuscado tras informar sobre una agresión verbal de este tipo por parte de su rival Franco Coronel.

Los ánimos se caldearon en el estadio Alberto Gallardo y el juez central de la contienda advirtió el hecho con el característico gesto que denota discriminación, pese a que esto no fue probado en el momento ni corroborado por sus asistentes en el campo.

Esto pasó a la Comisión Disciplinaria de la Liga que se encargó de las investigaciones para luego, el último martes 7 de abril, archivar el expediente y descartar algún tipo de sanción en contra del delantero argentino.

“Disponer el archivo del presente procedimiento disciplinario seguido contra el jugador Franco Emir Coronel por la presunta infracción al artículo 56 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol por los argumentos señalados en los numerales 54 a 66 de la presente resolución”, indica parte de la resolución.

Resolución del caso





Además, menciona que se tomó la declaración de la jueza de línea Diana Ruiz Falcón, quien fue señalada por el comando técnico celeste que no interesarse en intervenir en el momento del supuesto acto discriminatorio.

“Dicha oficial fue enfática en señalar que no escuchó expresión racista alguna, precisando que los jugadores se encontraban a una distancia considerable y que las condiciones propias del entorno (ruido del público y ubicación en el campo) impedían una percepción auditiva clara. Asimismo, indicó que no comprendió los reclamos efectuados por el jugador Cristiano Da Silva, en tanto estos se realizaron en idioma portugués”, apuntó.

En estríctamente deportivo, aquel encuentro culminó con victoria celeste de 3-1 con goles de Luis Iberico, Irven Ávila e Ian Wisdom. En tanto, el descuento de Alianza Atlético fue obra del involucrado Franco Coronel.

Al cierre de esta nota, la dirigencia de Sporting Cristal no se ha pronunciado sobre la resolución de la Comisión Disciplinaria y se enfoca en su estreno de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

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