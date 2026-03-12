A pocas horas de concretarse su salida de Sport Boys, el entrenador colombiano Jaime de la Pava dio sus primeras declaraciones fuera del cuadro ‘chamaco’. En ellas, explicó que fue difícil mantener un plantel que de por sí presentaba ya impedimentos para poder crecer, pero afirmó que hubo una mejora desde que llegó en diciembre hasta que culminó su vínculo. Sin embargo, la situación más polémica y tensa, se vivió cuando habló sobre la posible llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, sabiendo que él hubiera tenido la responsabilidad de dirigirlos.

La posibilidad de incorporar a dos referentes históricos de la Selección Peruana había generado un enorme revuelo en el puerto del Callao semanas atrás, especialmente por la delicada y grave situación extradeportiva que ambos afrontan.

Ante los fuertes rumores que rondaron al equipo ‘rosado’, el exestratega decidió romper el silencio para aclarar cómo se manejó internamente este tema con la directiva, revelando los estrictos filtros que impuso antes de dar cualquier visto bueno, pero soltando de paso unas frases sobre las denuncias que rápidamente encendieron el debate por su tono justificatorio.

El técnico cafetero aclaró que los fichajes no nacieron como un pedido suyo, sino que fue una consulta directa de la administración. “No los pedí, fue algo que tuve una conversación con Martín, el presidente, me comentó que qué pensaba... Yo la verdad le dije, primero hay dos puntos claves... Primero era importante conocer y tener claro el tema legal”, detalló De la Pava en ‘Modo Fútbol’.

El segundo filtro vital para el entrenador era cuidar la interna del vestuario frente a un escándalo mediático de esa magnitud. “Y el otro punto muy importante es cómo recepcionaba el grupo eso, porque esa parte, después podemos profundizar mucho”, explicó el colombiano, dejando en claro que la armonía y tranquilidad del plantel chalaco era su principal prioridad antes de sumar estrellas.

¿Cuál es su postura sobre lo polémico del caso de ambos jugadore?

El momento más crítico y repudiado de la entrevista llegó cuando intentó dar su punto de vista personal sobre las graves acusaciones que pesan sobre los defensores. Tratando de minimizar el impacto moral de los hechos, el técnico lanzó una desafortunada comparación: “Nosotros aquí... quien diga que no hemos fallado en la vida, en algún aspecto... sino que tire la primera piedra”, expresó.

Lejos de detenerse ahí, De la Pava profundizó en su postura soltando un comentario desagradable. Argumentó que, en su experiencia, los futbolistas suelen ser blanco de este tipo de casos por su estatus económico. “Cuando se habla de violación, yo conozco casos de jugadores... y me he dado cuenta de que dentro del entorno el jugador de fútbol es muy apetecido, desde la parte femenina... porque lo ven como una posibilidad de vida”, disparó.

A pesar de estas controversiales e indignantes justificaciones, el exentrenador de la ‘Misilera’ tuvo que aterrizar en la cruda realidad del caso penal que persigue a los futbolistas. “La denuncia sí está hecha, ¿no? Exactamente, hay una denuncia. Se tiene que seguir el proceso y bueno, para resumir, punto uno es conocer el tema legal de ellos y punto dos, cómo lo recepcionaba el grupo”, reiteró, intentando cerrar el espinoso tema.

Finalmente, para contrastar esta situación y defender a los jugadores que sí dirigió en el Callao, aprovechó para lanzar un dardo letal a su exequipo. “Este equipo (Sport Boys) tiene un comportamiento disciplinario tremendo... nunca tuve un problema como lo tuve en Unión Comercio, jugadores que llegaban alcoholizados, una cantidad de problemas que nunca fueron resueltos”, concluyó.

