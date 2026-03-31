La fiesta del fútbol peruano necesita los mejores escenarios y todo parece indicar que uno de los duelos más atractivos del Torneo Apertura tendrá un marco espectacular. Tras varios días de muchísima incertidumbre y preocupación por el estado del principal recinto deportivo, las buenas noticias por fin llegaron para calmar las aguas. El esperado choque entre Sport Boys y Universitario de Deportes tiene el camino prácticamente libre para mudarse al imponente Estadio Nacional, dejando atrás los recientes problemas administrativos y las clausuras que amenazaban con seguir alejando al fútbol de este escenario.

Las trabas burocráticas que mantenían las puertas del coloso de José Díaz cerradas con candado fueron resueltas en un tiempo récord. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se puso a trabajar desde las primeras horas de la semana para subsanar rápidamente las observaciones técnicas y de seguridad que había impuesto la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La actual gestión del IPD, liderada por su presidente Sergio Ludeña, tomó las riendas de esta crisis institucional y coordinó de forma directa con las autoridades de la comuna limeña. Tras presentar toda la documentación requerida, la entidad deportiva logró dejar sin efecto la clausura este mismo martes.

Estadio Nacional es clausurado por ruidos, desorden y falta de limpieza. (Foto: Paloma del Solar/@photo.gec)

Superado este enorme obstáculo administrativo y legal, el siguiente paso inmediato para las autoridades es recuperar el terreno de juego. El IPD ya se encuentra trabajando a doble turno en el mejoramiento integral del césped, con la firme intención de que el estadio vuelva a albergar partidos de fútbol profesional.

Con el estadio nuevamente habilitado para recibir eventos masivos, la directiva del Callao no perdió ni un solo segundo y levantó el teléfono para asegurar su localía. El vocero oficial de Sport Boys, Sergio Moreno, confirmó en una reciente conversación con Depor que ya entablaron comunicación directa con las altas esferas del IPD para reservar el escenario de cara al esperado duelo frente a Universitario.

“Se va a jugar la primera semana de mayo en el Estadio Nacional”, adelantó el representante rosado con muchísimo optimismo. “La administración de Boys y la parte comercial ya se comunicaron con Ludeña, con toda la gente del IPD, y ellos nos han dado su palabra de que van a hacer hasta lo imposible para llegar a ese partido”, detalló.

La confianza en la interna de la ‘Misilera’ es total y ya trabajan administrativamente con la mente puesta en ese majestuoso escenario para recibir a la gran marea crema. “Es un 95% que el Boys U se juega allá”, aseguró Moreno.

Finalmente, el representante ‘chalaco’ explicó los verdaderos motivos para mudar su localía, a pesar de que el estadio Miguel Grau ya cuenta con luz artificial habilitada para partidos nocturnos. “Es por un tema de taquilla y además el profesor Carlos Desio no tiene ningún problema en jugar allá, porque aparte es una cancha linda y donde se puede desarrollar buen fútbol”, concluyó.

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