Hoy martes 31 de marzo puede ser un día histórico para la Selección de Bolivia. Después de 32 largos años, el combinado altiplánico podría volver a una Copa del Mundo por todo lo alto, si consigue dejar en el camino a su similar de Irak, en un encuentro que se disputará en el Estadio BBVA en Monterrey, México. Tras eliminar a Surinam en un sufrido 2-1, los dirigidos por Óscar Villegas están a un paso de firmar su regreso a la máxima fiesta del fútbol. Solo restan 90 minutos –o un poco más, si tenemos alargue con tanda de penales– para conocer el desenlace de esta historia.

A lo lejos, pero alentando como hincha más, Marco Antonio Etcheverry, un histórico de la ‘Verde’, mira con optimismo esta llave frente a Irak, considerando que su selección tiene argumentos sólidos para imponerse en México. El ‘Diablo’ es una voz autorizada para hablar de este cruce, pues fue el ’10’ del último combinado altiplánico que se dio cita en un Mundial, siendo clave para la clasificación a la justa de 1994 que también se disputó en Estados Unidos.

Así pues, en una reciente entrevista con Flashscore, Etcheverry analizó el enfrentamiento de esta noche en Monterrey, haciendo hincapié en un futbolista al que conoce desde muy chico y sabe perfectamente lo importante que es para el plantel de Óscar Villegas: Guillermo Viscarra. El exvolante recordó los primeros pasos del portero de Alianza Lima y cómo siendo un juvenil ya demostraba todo su potencial en la Academia Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz.

“‘Billy’ fue mi arquero en la sub-18, aquí en Santa Cruz. Salimos campeones con él. Es como un hijo para mí, por lo que le tengo un cariño muy grande”, afirmó Marco Antonio Etcheverry, quien también salió de la misma academia que Viscarra, siendo considerado uno de sus embajadores históricos por todo lo que logró con la Selección de Bolivia y a nivel de clubes.

Marco Antonio Etcheverry disputó el Mundial 1994 con Bolivia. (Foto: FBF)

Asimismo, el ‘Diablo’ se mostró contento por el nivel de Viscarra en Alianza Lima, donde viene disputando su segunda temporada. “Me emociona verlo en un club tan grande como Alianza Lima, teniendo buenas actuaciones y haciendo que la gente lo quiera. Ojalá brille y, si le toca a él, evite todas las situaciones de gol que haya. Espero que le vaya de maravilla”, agregó.

No es para menos, pues de no ser por Guillermo Viscarra, Surinam hubiera conseguido un par de goles más en el encuentro de la semana pasada. El portero apareció providencialmente cuando su selección más lo necesitaba, confirmando por qué le ganó la pulseada a Carlos Lampe y se adueñó de la titularidad en Bolivia. Ahora, con Irak enfrente, ‘Billy’ tendrá que ser determinante una vez más.

En otro momento de la charla con Flashscore, Marco Antonio Etcheverry habló de la dificultad que supone enfrentar a una selección como la iraquí, por la poca información que se tiene de su estilo de juego y la propuesta que podría plantear durante el compromiso. Más allá de eso, destacó el trabajo de Óscar Villegas como entrenador, a quien conoce desde su época de futbolista ya que ambos integraron algunas selecciones juveniles de la ‘Verde’.

“Lastimosamente, casi nadie tiene información de lo que es Irak, entonces, hay que buscar por todos lados para obtener información. Es algo inesperado lo que ha pasado (enfrentar a Irak), pero el comando técnico seguramente ya tiene tiempo investigando y analizando lo que es el fútbol iraquí. Así que esperamos que no sea sorpresa y que Bolivia pueda sacar adelante el partido”, puntualizó.

Guillermo Viscarra será titular frente a Irak. (Foto: FBF)

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Irak?

El partido por el repechaje intercontinental entre Bolivia vs. Irak se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México. El partido comenzará a las 10:00 p.m. en horario de Colombia, Perú y Ecuador, con una hora más en Bolivia, dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver el Bolivia vs. Irak?

Este amistoso entre Bolivia vs. Irak será televisado para todo el pueblo boliviano por el cableoperador exclusivo de Entel TV Smart (Entel TV), y por las señales de BTV (Bolivia TV) y FútbolCanal. Asimismo, este encuentro será televisado para toda Latinoamérica por DSports, canal disponible en DIRECTV, además de su versión de streaming en DGO.

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