El entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, se refirió al empate agónico frente a Honduras y compartió diversas reflexiones acerca del momento actual del equipo y lo que se proyecta a futuro para la ‘bicolor’.

“Cuando se pasa mucho tiempo sin ganar un partido, la primera victoria que se consigue después cuesta mucho, es muy trabajosa. Nos cuesta más y tenemos que pagar el precio para volver. Y así será”, sostuvo el estratega en conferencia de prensa.

Además, se refirió a la diferencia entre los futbolistas que militan en el exterior y los del medio local. “Creo que los jugadores de afuera ya tienen un tipo de entrenamiento y una exigencia de juego que no necesita un abordaje prioritario del técnico”, añadió.

Luego, el estratega brasileño agregó: “Pienso que nosotros tenemos que resolver nuestro problema interno primero, porque tenemos bastantes jugadores de la liga local y ahí es donde debemos establecer algunas cosas. Todos tenemos que crecer y eso será bueno para el fútbol peruano”.

Mano Menezes habló sobre los retos que se vienen y su visión a futuro. “Me causa preocupación lo que viene. Tendremos dos partidos en la próxima fecha FIFA, todavía no sabemos el primero, antes de enfrentar a España. Cuando enfrentas a adversarios de ese tamaño, una de las mejores selecciones del mundo, sabes que tendrás dificultades, como ante Senegal. Esas selecciones no están ahí por casualidad, se lo han ganado”, comentó.

Finalmente, el técnico brasileño reveló uno de sus objetivos con la ‘bicolor’. “Mi ilusión es construir un Perú que, en dos o tres años, tenga la capacidad de enfrentar a esos rivales de otra manera”, concluyó.

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