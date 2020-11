Sport Boys vs. Ayacucho FC se miden (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 8 de la Fase 2. El encuentro será transmitido por GOLPERU y arrancará este martes, desde las 11 am., en el estadio Monumental. Los rosados llegan con la tranquilidad de asegurar la permanencia en Primera; los dirigidos por Gerardo Ameli, por su parte, con la obligación de sostener un cupo a un torneo internacional en el 2021. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

La fecha 7 fue emotiva para los rosados. Con doblete de Sebastián Penco -primero en un mano a mano y luego desde los doce pasos-, Sport Boys consiguió salvarse del descenso. Ni bien terminó el cotejo, el ‘profe’ Teddy Cardama señaló: “Un beso para Teddycito (su hijo fallecido). Le prometí esto y quiero hacérselo llegar también a su hermana porque me pidió que le prometiera que salvaríamos al equipo de sus amores”.

No fue lo único que señaló el DT rosado: “Con la ayuda de todos los integrantes del club, desde la utilería, la parte logística, técnica y jugadores pudimos lograr esto. Me voy feliz por haber cumplido esa promesa con él. Un beso, hijo”. Un detalle no menor es que en el grupo B, hoy el conjunto chalaco tiene 12 puntos, está a dos de los punteros Universidad César Vallejo y Ayacucho FC.

A propósito de Ayacucho FC, llegan de derrotar 3-1 a Cusco FC. Con ese resultado marchan punteros en el grupo B y tienen la chance de pelear por el título. Pese a ese detalle, Gerardo Ameli por ahora tiene una misión inmediata: asegurar participación en un certamen internacional.

“Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional y ahora estamos cerca de eso. Después ya pensaremos en otros objetivos. Ahora solo estamos pensando en el partido contra Sport Boys”, expresó Ameli en RPP.

Veremos si Sport Boys, motivado por el triunfo contra Alianza Lima y mantener la categoría, pasa en la tabla de la Fase 2 a Ayacucho FC, quien -dicho por su propio técnico- quiere ver su uniforme en un torneo internacional en el 2021.