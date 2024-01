¡Se viene un evento imperdible para todos los fanáticos de la ‘Misilera’! Sport Boys vs. The Strongest se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y GolTV Play, en el duelo correspondiente a la ‘Tarde Rosada’, en donde se pondrá en juego el ‘Trofeo Lizárraga’. Dicho compromiso amistoso está programado para este domingo 21 de enero desde la 1:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y se disputará en el estadio Miguel Grau del Callao. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias de este partido.

Sport Boys inició el 2024 con un firme propósito: competir por logros significativos esta temporada. Para alcanzar este objetivo, el equipo se ha reforzado con varios futbolistas experimentados como Joao Villamarín, Pablo Bueno, Maximiliano Amondarain, Francisco Grahl y Steven Rivadeneira. Además, los dirigidos por el DT Fernando Gamboa, han venido disputando partidos amistosos para asegurar un buen comienzo en la Liga 1.

Entre estos encuentros, empataron 1-1 contra Alianza Lima, pero recientemente sufrieron una derrota de 4-2 ante Atlético Grau. Ahora, el equipo tiene el desafío de recuperarse y se alistan para debutar ante su apasionada afición. En este año, el evento conocido como ‘Tarde Rosada’ ha sido renombrado como ‘Trofeo Lizárraga’, como tributo a quien fuera el primer presidente del club.

Al respecto, Jesús Barco, volante mixto del cuadro ‘chalaco’, sostuvo a Best Cable, acerca de la ‘Tarde Rosada’: “Queremos empezar bien el día de la presentación, va a ser un buen termómetro para lo que hemos venido haciendo en la pretemporada. El grupo está mentalizado para que sea un buen año”.

The Strongest, por otro lado, completó su pretemporada íntegramente en La Paz, Bolivia. Hasta ahora, su único viaje internacional está programado para enfrentarse a Sport Boys, aunque los directivos están esforzándose por organizar más partidos amistosos con el objetivo de ganar más ritmo antes del comienzo del campeonato local.

Pablo Lavallén, técnico de Tigre, aspira a tener establecida ya la formación principal del equipo para el encuentro en Callao. Considerando que el primer reto del campeón de Bolivia es el torneo oficial, que se prevé comience en la primera semana de febrero, esta es una prioridad. La participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores está programada para los primeros días de abril, con los oponentes aún por determinarse en un sorteo.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. The Strongest?

El partido entre Sport Boys vs. The Strongest está programado para comenzar a la 1:30 de la tarde, hora de Perú, aunque la franja horaria puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Bolivia, el duelo dará inicio a las 2:30 pm, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay será a las 3:30 p.m.

¿En qué canales ver el Sport Boys vs. The Strongest?

En cuanto a la transmisión del Sport Boys vs. The Strongest, si estás ansioso por no perderte ni un solo segundo del partido amistoso por la ‘Tarde Rosada’, podrás seguir el partido amistoso a través de la señal de GOLPERU y GolTV Play. Para aquellos que no cuenten con estas opciones, recuerden que Depor te traerá todas las incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Sport Boys vs. The Strongest?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR