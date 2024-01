Cuando Carlos Zambrano fue presentando en enero del año pasado como uno de los mejores fichajes de Alianza Lima para la temporada 2023, la hinchada ‘blanquiazul’ se ilusionó con tener a un zaguero que fuera capaz de imponer su jerarquía tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. Sin embargo, a la luz de lo que ya todos sabemos, el rendimiento del ‘León’ fue muy irregular e incluso se vio inmiscuido en situaciones extradeportivas que desgastaron su relación con la interna ‘íntima’. Así pues, con todo ese panorama, no entró en los planes de Alejandro Restrepo a pesar de tener contrato vigente, por lo que desde Argentina informan que tiene todo encaminado para pegar la vuelta al fútbol de dicho país.

Según informó este sábado Germán García Grove, periodista argentino de TyC Sports y Radio La Red, el zaguero de 34 años ya tomó diálogo con Lanús y su futuro se podría definir en los próximos días. Sin espacio en La Victoria, esta podría ser la puerta que tanto estaba esperando para retornar al balompié argentino. “Carlos Zambrano tiene negociaciones avanzadas con Lanús. El marcador central posee 6 meses de contrato y no será tenido en cuenta en Alianza Lima”, señaló la citada fuente en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

En esa misma línea, César Luis Merlo, otro periodista especializado en el mercado de fiches en Sudamérica, explicó que Lanús y Alianza Lima ya habían llegado a un primer acuerdo por la transacción, no obstante, resta que se finiquiten detalles del contrato con el propio futbolista. “Lanús y Alianza Lima han llegado a un principio de acuerdo por Carlos Zambrano. Sin embargo, su regreso al fútbol argentino no puede considerarse un hecho ya que falta que el defensor arregle contrato con el ‘Granate’”, sostuvo.

Toda esta información va en concordancia con lo señalado hace algunos días por Bruno Marioni en conferencia de prensa. El director de Fútbol Profesional de Alianza Lima reveló públicamente que el ‘Kaiser’ no entra dentro de la estructura deportiva del club, por lo que desde la directiva están trabajando para encontrarle una salida de la situación. Eso sí, todo en buenos términos.

“Carlos (Zambrano) tampoco entra en la estructura deportiva de este año. Estamos tratando de encontrar la mejor salida posible. Los nombres que se han mencionado son grandes profesionales y merecen que les demos el mayor de los respetos para encontrarles la mejor salida”, comentó el argentino ante los medios de comunicación.

En lo concerniente a este asunto, Carlos Zambrano tiene una posición diferente, pues si bien Marioni sostuvo que están buscándole una salida en las mejores condiciones posibles, para él la realidad es distinta. Según expuso en Futmax League, desde el cuadro victoriano nadie le comunicó que no estaba en los planes del nuevo comando técnico. “En cualquier momento decidiré el futuro. Aún tengo contrato con Alianza Lima y debo resolver temas en casa. Alianza tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa y no me comentó nada”, aclaró.

Carlos Zambrano disputó 25 partidos oficiales con Alianza Lima en el 2023. (Foto: Getty Images)





¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima en enero del año pasado, siendo considerado uno de los refuerzos de lujo para afrontar la temporada 2023 tras su importante pasado en Boca Juniors. No obstante, pese a que tuvo buenos partidos, no cuajó todo lo que insinuó y terminó quedando fuera los planes deportivos del club para este 2024. Así pues, en total completó 25 compromisos oficiales, distribuidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Asimismo, marcó dos goles, vio 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una ocasión.

¿Cuál es el presente de Lanús, posible equipo de Zambrano?

Por estos días Lanús está cumpliendo con sus sesiones de pretemporada pensando en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. Bajo la dirección técnica de Ricardo Zielinski, el ‘Granate’ espera tener una mejor presentación que en el anterior torneo, pues terminaron últimos en la tabla de posiciones de la Zona B con 12 puntos en 14 jornadas disputadas. Esto, por supuesto, los alejó de la posibilidad de pelear en las rondas de eliminación directa.

Carlos Zambrano enfrentó a Lanús cuando estuvo en Boca Juniors. (Foto: Getty Images)





La agenda de Alianza Lima para enero

Luego de vencer por 2-0 a Once Caldas en la ‘Noche Blanquiazul’, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente la Universidad Católica de Chile en la ‘Tarde Blanquiazul’ que se llevará a cabo en Trujillo. Dicho compromiso está programado para el domingo 21 de enero desde las 2:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido a través de Zapping Sports, disponible en el canal 80 de Zapping Perú.

Posteriormente, los dirigidos por Alejandro Restrepo sumarán una última semana de entrenamiento pensando en su debut en la Liga 1, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo por la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Este encuentro está pactado para el domingo 28 desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Nacional y será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO