El último viernes fue un día especial para Piero Quispe, pues a pesar de la derrota por 3-1 de Pumas UNAM ante Atlético San Luis, tuvo la oportunidad de debutar oficialmente en el fútbol mexicano y ahora espera que este sea un primer paso para seguir sumando más minutos. En medio de ese escenario, Gustavo Lema -técnico del volante de la Selección Peruana- se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos pese a la caída en el Estadio Alfonso Lastra Ramírez.

El directo técnico de Pumas UNAM declaró a los medios de comunicación en conferencia de prensa y explicó que le gustó la propuesta de sus jugadores, de siempre ir hacia adelante y tomar el control del encuentro durante varios pasajes. Eso sí, si quieren cosechar puntos en el Torneo Clausura 2024, deberán traducir ese dominio al marcador.

“Me siento orgulloso de lo que hicieron, de la entrega que tuvieron, de lo que propusieron. Lo único que no me gustó del partido, fue el resultado, pateamos 19 tiros (8 a puerta), contra nueve del rival, tuvimos el 53 % de la posición contra un rival que hace un arte de la posesión. No me disgusta nada de lo que hicieron hoy (viernes 19)”, sostuvo.

Siendo muy autocrítico a pesar de los elogios para sus futbolistas, el estratega argentino consideró que Atlético San Luis supo aprovechar las ocasiones que generaron y ese mérito les valió para quedarse con el triunfo. Lema, por supuesto, agregó que no cambiaría nada de su planteamiento inicial.

“Lo jugaría igual, a un equipo que juega muy bien, que tiene mucha tenencia y en muchos aspectos los superamos, en cuanto a tiros a puerta los superamos ampliamente, tuvieron una efectividad bárbara y queda felicitarlos”, apuntó el entrenador que llegó recientemente al banquillo ‘felino’ para ocupar el lugar dejado por Antonio Mohamed.

En cuanto al rendimiento de Piero Quispe, este destacó desde los primeros balones que tocó a partir de su capacidad de encarar y no esconderse. Fue intenso y cuando tuvo que regresar para recuperar la posesión, lo hizo. Incluso, en un momento picante del encuentro, envió un pase fenomenal a las espaldas de los zagueros rivales, pero Eduardo Salvio tocó el esférico con la mano y la jugada fue anulaba.

¿Cuándo volverá a jugar Piero Quispe con Pumas UNAM?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos del Atlético San Luis, Pumas UNAM volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Pachuca por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 6:00 p.m. (horario peruano, una hora menos en México), se disputará en el Estadio Olímpico Universitario y será transmitido para todo México por la señal de TUDN. Estaremos a la expectativa de si Piero Quispe vuelve a sumar minutos.





