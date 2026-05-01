El enfrentamiento entre Sport Boys y Universitario de Deportes, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026, ha sufrido un giro logístico que altera los planes de varios aficionados y de la propia organización del certamen. Lo que inicialmente se perfilaba como una fiesta de dos hinchadas en el Estadio Nacional, finalmente tendrá que mudarse a otro escenario. Tras una intensa agenda de conciertos y espectáculos recientes, el césped del coloso de José Díaz no se encuentra en condiciones óptimas para albergar un duelo de esta magnitud profesional, lo que volvió a encender la polémica por priorizar otros eventos por encima del deporte nacional.

El traslado responde estrictamente a la necesidad de preservar la calidad del espectáculo, evitando que el terreno de juego deteriorado condicione el desempeño táctico de ambos planteles. El uso intensivo del Estadio Nacional para eventos ajenos al fútbol pasó factura a la superficie de juego de manera significativa.

A pesar de que anteriormente, el ‘equipo del puerto’ aseguró que se estaría haciendo todos los trabajos para regularizar las condiciones del césped, los mismos directivos se hicieron presentes en el recinto a inicios de semana para evaluar la situación, revelando la gravedad de un escenario que aún no se recupera.

Imágenes aéreas del estadio José Díaz - Estadio Nacional de Lima. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Es así pues, que la organización confirmó que el compromiso se llevará a cabo definitivamente en el Estadio Miguel Grau del Callao el próximo lunes 11 de mayo a las 8:30 p.m. Esta decisión conlleva una modificación drástica en la logística de seguridad, ya que el encuentro se disputará exclusivamente con presencia de la hinchada local.

El coloso, casa habitual de la escuadra ‘rosada’, vuelve a recibir un partido de alto voltaje bajo condiciones especiales de aforo y control. A diferencia del Nacional, donde se suele permitir el ingreso de ambas parcialidades, el recinto chalaco presenta mayores retos logísticos para el control de masas en duelos de esta categoría.

La habilitación de entradas será únicamente para los seguidores de Sport Boys, una disposición que busca facilitar la labor de las fuerzas del orden y prevenir incidentes. El periodista Gustavo Peralta adelantó que esta medida ya es un hecho, dejando sin posibilidad de asistencia a la numerosa fanaticada estudiantil que planeaba acudir.

Sport Boys vs Universitario no se podrá jugar en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Deportivamente, el duelo llega en un momento clave del Torneo Apertura, donde cada punto en disputa es vital para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla general. Sport Boys necesita sumar 3 puntos, casi que de manera obligatoria, pues se ubica en el puesto 16 de la tabla, a solo dos de los puestos de decenso.

Mientras que, Universitario prácticamente ha renunciado a sus aspiraciones de ganar el Torneo Apertura, ubicándose en el cuarto lugar con una diferencia de 8 puntos con los líderes que son Alianza Lima y Los Chankas. Sin embargo, esperando que ambos rivales caigan en sus próximos retos, aún tienen posibilidades matemáticas de alcanzar el título.

Finalmente, se espera que el gramado del Miguel Grau esté a la altura de lo que exigen dos de las instituciones más tradicionales del balompié nacional. El pitazo inicial del lunes 11 de mayo marcará el cierre de una jornada intensa, donde el Callao será el epicentro del fútbol profesional peruano.

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