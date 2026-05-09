Sport Boys vs. Universitario: ya se vendieron 5 mil entradas para el duelo en el Miguel Grau

Después de seis años, Universitario de Deportes volverá al Estadio Miguel Grau del Callao para visitar a Sport Boys. Lo hará este lunes 11 de mayo por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con el recuerdo intacto de aquel 3-3 de febrero del 2020, pero con la convicción de llevarse los tres puntos para seguir en la zona alta de la tabla de posiciones.

En esa línea el contexto no cambia demasiado, Sport Boys la versión 2026 con una identidad combativa enfrenta a una U que viene entonada y que siempre propone desde el peso de lo que significa su camiseta por historia. Pero en el elenco rosado hay jugadores como Miguel Trauco, Hansell Riojas y Carlos Zambrano, futbolsitas de recorrido y carácter, que entienden este tipo de partidos como se deben jugar al límite, como si cada pelota fuera la última. Ese perfil eleva la temperatura de un duelo que de por sí ya suele jugarse con los dientes apretados.

Por su parte, Universitario de Deportes, de la mano de Jorge Araujo viene de caer en la Copa Libertadores y buscará lavarse la cara ante Sport Boys en el Migue Grau

La organización

En lo organizativo, el partido se disputará el lunes 11 a las 8:00 p.m. y tendrá solo hinchada local. Las entradas ya salieron a la venta, en medio de un escenario que no termina de convencer del todo en tienda rosada. Las puedes encontrar en ticketmaster.pe

Precio de entradas: Sport Boys vs. U

SECTORES ADULTO NIÑO PROMO 1 AL 5 DE MAYO SUR S/40 S/25 S/35 NORTE S/40 S/25 S/35 ORIENTE S/80 S/50 - OCCIDENTE S/120 S/80 - PALCO S/180 S/100 -

Y es que más allá de lo deportivo, también está el factor económico. En el Miguel Grau, con una capacidad cercana a los 15 mil espectadores, la recaudación queda corta en comparación con lo que representa jugar en el Estadio Nacional, donde este tipo de encuentros puede acercarse al millón de soles como recaudación monetaria.

Al cierre de este informe, se han vendido un total de 5000 boletos para el partido entre Sport Boys vs. Universitario de Deportes.

Ahí aparece la incomodidad: Boys necesita caja, y estos partidos ante rivales grandes suelen ser una oportunidad clave para sostener al club. En el Estadio Miguel Grau, esa posibilidad se reduce prácticamente a una tercera parte, lo que obliga a ajustar precios y pensar en cómo maximizar ingresos con lo que se tiene a mano. Pero no se pudo jugar en el Esradio Nacional porque el césped no llegaa en optimas condiciones para el partido.

El Comercio pudo conocer que se está gestionando los permisos con la Policía Nacional para el resguardo del espéctaculo, pero al ser solo una hinchada desde tienda rosada espera cero violencia y que el partido sea una fiesta. Igual 1200 efectivos entre policiales y seguridad privada estarán resguardando el espectáculo.

Así, entre la necesidad económica y la expectativa deportiva, el Sport Boys frente a la U vuelve a escribirse en el Callao. Un partido que, por historia y por nombres, promete ser tan intenso como aquella última vez. Y si algo enseñó ese 3-3, es que aquí nunca hay nada dicho hasta cuando el árbitro principal del partido pita el final del juego.