Emelec afronta uno de sus mercados más movidos de los últimos años y, en medio de una serie de salidas que ha sorprendido a su propia hinchada, uno de los nombres más comentados es el de Washington Corozo. El extremo, recordado en el Perú por su paso exitoso por Sporting Cristal, figura entre los jugadores que no continuarían en el cuadro ecuatoriano para 2026. Esta situación ha despertado el interés inmediato de Sport Boys, que busca un refuerzo de peso para su proyecto del próximo año y ha empezado a analizar seriamente la viabilidad del fichaje, justo cuando el club porteño intenta armar un plantel competitivo de cara a su centenario.

La salida de Corozo se produce en un contexto marcado por un profundo remezón en la interna eléctrica. Las últimas temporadas no cumplieron con las expectativas y la directiva decidió ejecutar una renovación masiva de la plantilla. A ello se suman las deudas reportadas por varios jugadores, un factor que ha motivado decisiones personales de alejarse del club para evitar mayores complicaciones administrativas durante la temporada 2026.

En ese escenario, el extremo de 27 años aparece dentro del grupo de futbolistas que terminan contrato y que no han sido considerados para una extensión. Lo acompañan otros como Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli o Maicon Solís, parte de un listado que confirma la magnitud del cambio que atraviesa el equipo azul.

Desde el Callao, Sport Boys sigue de cerca esta situación y ya inició conversaciones con el entorno del jugador. El periodista Gustavo Peralta señaló que “Corozo es un nombre que está en carpeta de Boys hace varios días y están viendo si se puede dar”, aunque precisó que la parte económica es un punto complicado de resolver. Además, el extremo también analiza una alternativa en el fútbol ecuatoriano, lo que obliga a la ‘Misilera’ a actuar con rapidez si quiere asegurar su llegada.

En tienda rosada reconocen que su perfil encaja perfectamente con la idea de juego que buscan implementar para 2026. Corozo ya demostró en el fútbol peruano su capacidad para marcar diferencias, sobre todo en torneos internacionales con Sporting Cristal, y es por eso que en Boys existe consenso en que valdría la pena realizar un esfuerzo extra por tenerlo como una de las figuras del próximo campeonato.

Washington Corozo jugó en Sporting Cristal en la Liga 1 2022. (Foto: Liga 1)

Su presente deportivo en Emelec, si bien no ha sido brillante, muestra un rendimiento competitivo. Durante el 2025 acumuló 22 partidos oficiales entre LigaPro y hexagonales, con 3 goles, 2 asistencias y 803 minutos en cancha. Estas cifras, sumadas a su experiencia, lo colocan como una opción atractiva para un equipo que busca mayor profundidad ofensiva y variantes por banda.

Para Emelec, la prioridad es cerrar estas salidas sin generar conflictos legales. Las autoridades del club intentan evitar que se acumulen demandas en federaciones nacionales e internacionales, ya que una mala gestión podría derivar en sanciones deportivas o económicas más severas. Por ello, cada caso se maneja con especial cautela, incluyendo el del propio Corozo.

Mientras la novela continúa, lo cierto es que el mercado ofrece una oportunidad interesante para Sport Boys. Si logra resolver los temas financieros, el club del primer puerto podría sumar a un futbolista que conoce la Liga 1, tiene recorrido internacional y aún se encuentra en una edad competitiva. De momento, las conversaciones siguen abiertas y su nombre permanece como prioridad para vestir de rosado en 2026.

