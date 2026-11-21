El Torneo Clausura entra en su etapa decisiva y Universitario tendrá una complicada visita a Sport Huancayo. En la antesala de este compromiso, Piero Magallanes tomó la palabra y dejó interesantes declaraciones sobre el conjunto merengue, al que considera uno de los rivales más fuertes del fútbol peruano.

El mediocampista del ‘Rojo Matador’ aseguró que el plantel atraviesa un buen momento y que existe mucha ilusión por conseguir el objetivo. Asimismo, reconoció que el equipo está concentrado en quedarse con los tres puntos y aprovechar su condición de local para dar un paso importante en la lucha por el título.

“Estamos con muchos motivos para estar felices. Todos queremos lo mismo: campeonar y ganar el partido para poder dejar a Huancayo arriba”, manifestó Magallanes al referirse a la mentalidad con la que afrontarán el encuentro ante Universitario.

Por otro lado, el volante destacó el rendimiento que viene mostrando Sport Huancayo cuando juega en casa durante el segundo semestre. Sin embargo, también reconoció la jerarquía del rival que tendrán al frente y no dudó en dedicarle un importante concepto al cuadro dirigido por Fabián Bustos.

“La ‘U’ viene de ser el mejor equipo en los últimos años, así que tenemos que tener cuidado con eso también”, señaló el futbolista, dejando en evidencia el respeto que existe en el plantel huancaíno por el tricampeón del fútbol peruano.

Magallanes también fue consultado sobre las posibles variantes que podría presentar Universitario para este compromiso. Ante los comentarios sobre una eventual rotación en el equipo titular, el mediocampista dejó en claro que no es un tema que preocupe al conjunto local.

“De mi parte no me interesan los comentarios; nosotros salimos a proponer y nos preocupamos por nosotros mismos. Al final, la ‘U’ en todas las canchas va a ir a ganar. Así juegue el equipo B o el equipo C, tiene un gran plantel y a los que les toque estar van a dar lo mejor para dejar a la ‘U’ arriba”, sostuvo.

Finalmente, el volante explicó las razones detrás de su buen momento futbolístico y resaltó el trabajo colectivo como uno de los factores principales. Además, destacó la influencia del comando técnico y la actitud que ha mostrado el grupo para convertirse en un equipo más compacto durante el campeonato.

“Lo que cambió fue la actitud. El profe vino, inyectó su idea y nosotros la aceptamos. El grupo está cada vez mejor y somos un equipo más compacto; creo que la clave pasa por ahí”, concluyó Magallanes, quien buscará ser protagonista ante Universitario.

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