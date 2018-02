Sport Huancayo vs. Sport Boys se enfrentan este sábado EN VIVO ONLINE por la fecha 4 del Torneo de Verano. El 'Rojo Matador' viene de lograr un importante empate frente a Unión Española de Chile en su debut por la Sudamericana, y ahora buscará sumar una victoria en la competencia local. El partido lo podrás ver a través de la señal de Gol Perú a las 5:45 p.m.

El cuadro dirigido por el 'che', Marcelo Grioni, definirá en unos días su pase a la siguiente fase de la 'Suda'. Por tal razón, sumar un triunfo le serviría para llegar entonado al partido de vuelta ante el equipo liderado por el DT histórico, Martin Palermo.

Por su lado, la 'Misilera' ya 'chambea' pensando en la magnitud de su rival. En su últimos entrenamiento, los pupilos de Mario Viera realizaron su preparación física y acudieron a la tecnología para que el juego de altura no afecte su rendimiento. Los porteños aplicaron el Smart Speed, una herramienta de uso múltiple con la que se puede medir la agilidad de cada jugador.

Los porteños viajarán 'empilados' luego de sumar su segundo triunfo ante Unión Comercio (1-0), resultado que los dejó en la tercera ubicación del grupo B. Solo por debajo de Cantolao y Melgar, que están segundo y primero, respectivamente.



La última vez que ambos se enfrentaron fue en el 2012. En aquella oportunidad, los porteños se impusieron en casa con un marcador de 2-0. Esta vez, Sport Huancayo buscará, después de seis años, cobrarse su revancha.

POSIBLES ALINEACIONES

Sport Boys: F. Martinuzzi; A. Ramos, M. Reátegui, N. Quina, C. Neyra, J. Gonzales Vigil, C. Diez,, M. Tajima, J. Montaño, J. Arroé, L. Tejada.

Sport Huancayo: C. Solis; C. Cleque, R. Colombo, R. Salinas, M. Corrales; M. Valverde, R. Salcedo; M. Lliuya, V. Peña, L. Trujillo; C. Neumann.