Sport Rosario vs. Deportivo Municipal se enfrentan este miércoles 12 de setiembre EN VIVO ONLINE por la segunda fecha del Torneo Clausura , desde las 5:45 pm, en el estadio Rosas Pampa de Huaraz. El partido irá EN DIRECTO por la señal de Gol Perú

Municipal, dirigido por Víctor Rivera, logró un ajustado triunfo en la primera fecha del Clausura frente al Deportivo Binacional (1-0) y ahora busca su segunda victoria para acomodarse en la parte alta de la clasificación.

Torneo Clausura: tabla de posiciones y resultados de la fecha 2 del campeonato peruano



El cuadro edil marcha en un expectante cuarto lugar de la tabla del acumulado y quiere asegurar su presencia en un torneo internacional.

Sport Rosario inició el último torneo del Descentralizado con derrota en campo de Alianza Lima (1-0) y espera recuperar el paso en casa para no quedarse relegado en la clasificación.

Los huaracinos son novenos en el acumulado con 37 puntos y solo están a once puntos de la zona de descenso, así que no pueden confiarse y los puntos de local no son negociables.

Alineaciones probables:



Deportivo Municipal: Steven Rivadeneyra, Adrián Zela, Rodrigo Cuba, Héctor Salazar, Yordi Vílchez, Eduardo Rabanal, Armando Alfageme, Pier Larrauri, Carlos Flores, José Manzaneda, José Carlos Fernández



Sport Rosario: Juniors Barbieri, Carlos Beltrán, Erick Rossi, Joaquín Aguirre, Antonio Gonzáles, Angelo Vera, Paulo Goyoneche, Gerald Távara, Rolando Arrasco, Carlos Olascuaga, Alan Murialdo.

TE PUEDE INTERESAR

Selección Peruana llegó a Lima con los jugadores del medio local. (Video Mauricio Motta)

LEE TAMBIÉN