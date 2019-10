Sporting Cristal aclaró el tema de la liberación de jugadores de la Selección Peruana Sub 23 

No termina la polémica por la liberación de los jugadores de la Selección Peruana Sub 23. Por esta razón Alfonso García-Miró, Gerente General de Sporting Cristal , salió a aclarar el tema. El directivo espera que los convocados sumen a la bolsa de minutos. La Federación Peruana de Fútbol no se ha pronunciado pero todo apunta a que no lo autorizará.

"Está habiendo un error en el foco en cuanto querer perjudicar a los clubes. No es el análisis de a cuantos liberan sino de cuantos afectados a la selección tenemos. Al momento de sumar a los convocados de la mayor y la Sub 23, el objetivo no era perjudicar a ningún club de manera excesiva por encima de otro", dijo en RPP.

"Seguimos estando más perjudicados que los demás. El objetivo de la Sub 23 era equiparar un poco, por eso desde el inicio estaba la idea de liberar a algunos jugadores. La Sub 23 es una Selección que ha salido a mitad de camino y la FPF tendrá que ver lo que es correcto", añadió.

El miércoles se supo que Nolberto Solano liberó a Gerald Távara para el partido ante Universitario de Deportes. Esta mañana se supo que Christopher Olivares y Kevin Sandoval también serían liberados tras el amistoso de la Sub 23 ante Colombia.

Alfonso García-Miró aseguró que la FPF se va a encargar de aclarar que los jugadores convocados por Sub 23 que sumen a la bolsa de minutos puedan otorgarle esos minutos a sus clubes y que desconoce por qué no se informó eso en su momento.

"Yo no soy nadie para decirle a la FPF cómo hacer sus cosas. Yo tengo comunicación con ellos y cuando hay cosas que podríamos hacer mejor se las digo, pero en este caso ellos siguen su proceso y tendrán sus motivos para no haber hecho público el tema", explicó.

“Hemos tenido semanas que entre Sub 18 Sub 23 y mayor tuvimos 17 jugadores convocados. Yo he estado en esta situación en múltiples veces. Las convocatorias tienen cosas positivas y negativas porque los jugadores de la Selección se pierden el 30% de partidos. Al final sabes que estás contratando a un jugador bueno, pero puedes no disfrutarlo todo el tiempo que pensabas”, declaró.

Sin embargo, al final de la entrevista, Diego Rebagliati (comentarista de RPP) dijo que la FPF le informó que los jugadores de la Sub 23 no van a sumar en la bolsa de minutos de sus clubes.

⚽️🎙️ @diegoreba: "Los jugadores convocados por la sub23 no van a sumar a la bolsa de minutos de sus clubes" @FutComoCancha@RPPNoticias — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) October 10, 2019

Alfonso García-Miró también habló sobre la continuidad de Manuel Barreto como DT de Sporting Cristal: "Estamos pensando, evaluando y seguramente antes de fin de año, entre quincena o fines de noviembre, vamos tenerlo definido".

