Después de tres años en Cienciano, Adrián Ugarriza llegó a Sporting Cristal para afrontar la temporada 2023. Aunque tenía la ilusión de ganarse un puesto en el equipo de Tiago Nunes, la realidad es que las lesiones le jugaron una mala pasada y terminó disputando muy pocos partidos en el año. Luego de ser cedido a préstamo a Deportivo Garcilaso para la campaña 2024, el delantero se pronunció sobre su etapa como ‘rímense’ y dejó claro que, por más esfuerzo que hizo, no pudo ayudar al equipo ‘celeste’ en sus objetivos.

El atacante nacional, de 26 años, está ilusionado por iniciar una nueva temporada en ‘Garci’; sin embargo, no pudo evitar referirse a la campaña que realizó en La Florida. El exjugador de Universitario es consciente de que mostró una de sus versiones más bajas en la institución ‘rímense’, así que espera voltear la página lo más pronto posible.

“Ha sido un año difícil para mí. La lesiones me abrazaron todo el año. Uno como jugador entiende que eso te puede pasar en cualquier momento, por más de que hagas los trabajos que hagas, siempre está expuesto. Este año me paso pero bueno, felizmente le estoy dando la vuelta a la página de lo que fue el año y ya estoy con muchas ganas de empezar”, señaló en Best Cable Sports.

En la entrevista, Ugarriza también se refirió a su llegada a Deportivo Garcilaso. Una de las cosas que destacó es que Gerardo Ameli es un entrenador que le da mucha confianza. “Creo que sí influye que conozca al técnico Gerardo Ameli porque uno tiene confianza cuando un DT le da eso, creo que es uno de los casos y más que a mi la ciudad de Cusco es una de las que me encanta”, concluyó.

Cabe destacar que Adrián sufrió una lesión a inicios del 2023 y estuvo fuera de las canchas por varios meses. Regresó en el encuentro ante Atlético Grau, el pasado 17 de agosto, pero solo jugó un par de minutos. Tuvo acción nuevamente el 20 de agosto, en el partido ante Deportivo Municipal. Al final del año, en total, completó 11 encuentros con la camiseta de Sporting Cristal, en los que no pudo anotar goles.





Las movidas en Sporting Cristal en el mercado

La pretemporada de Sporting Cristal ya inició y de momento hay varias movidas en el mercado de pases ‘cervecero’. Por ahora, mientras Enderson Moreira viene analizando las posibles opciones junto al área deportiva del club, Quembol Guadalupe ha sido el único fichaje confirmado. Asimismo, Fernando Pacheco y Diego Enríquez regresaron de sus préstamos, a Cienciano y Deportivo Binacional, respectivamente.

En cuanto a bajas, Diego Soto, Percy Liza, Brenner Marlos y Emile Franco ya no seguirán más en el club, mientras que Adrián Ugarriza, con contrato vigente, fue prestado al Deportivo Garcilaso. Por otro lado, hay varios jugadores que renovaron y otros extendieron sus vínculos: Jesús Pretell, Ignácio da Silva, Joao Grimaldo, Jhilmar Lora, Renato Solís, Irven Ávila, Martín Távara, Gianfranco Chávez, Yoshimar Yotún, Leandro Sosa, Gilmar Paredes y Aldair Vásquez.





