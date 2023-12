Luego de confirmarse la salida de Jorge Fossati, Universitario de Deportes no descuida ni un solo detalle y ya inició la búsqueda para conseguir al nuevo técnico que acompañará al club en su centenario. Sin embargo, la directiva merengue es consciente de que tampoco deben dejar de lado el mercado de pases, analizando las mejores opciones para reforzar al plantel y así poder afrontar de gran manera la Liga 1 Betsson y Copa Libertadores en el curso que viene. Así pues, en medio de este panorama, un nombre conocido volvió a sonar en las oficinas de Ate. Bruno Sepúlveda, actualmente cedido a Barracas Central, interesa al conjunto estudiantil y todo parece indicar que vestirá la camiseta crema en el 2024.

Según pudo conocer Depor, la ‘U’ tiene negociaciones muy avanzadas con el ariete de Barracas Central. No obstante, si bien todo está encaminado, la decisión final se tomará cuando se designe al nuevo entrenador. Ojo, en base a la información de Jean Ferrari, el director deportivo del elenco de Ate, Manuel Barreto, viajará este lunes a Argentina para conversar con algunos técnicos que se tienen en carpeta.

Esta no es la primera vez que Bruno Sepúlveda entra en la órbita de Universitario. Como se recuerda, a inicios de año, el atacante argentino interesó al conjunto estudiantil, pero su arribo a la Liga 1 Betsson no se pudo concretar luego de que Estudiantes de Río Cuarto, club dueño de su pase, cerró su fichaje con Barracas Central (donde está a préstamo). En su lugar, fue Alex Valera el elegido por el comando técnico de Carlos Compagnucci.

Es necesario mencionar que minutos después de darse a conocer la noticia, el ariete argentino fue consultado sobre el interés de la ‘U’. Pese a ello, el atacante señaló que no está enterado del tema, el mismo que manejan sus representantes, pero aseguró que espera se concrete. “Sinceramente no tengo idea, ojalá que si me llamen. Pero no hay más que decir”, sostuvo para Radio U 1924.

Los registros de Bruno Sepúlveda en 2023

Cabe destacar que Bruno Sepúlveda es un futbolista que pertenece a Estudiantes Río Cuarto, club que cedió al ariete a Barracas Central. Fue en el año 2022 la fecha en que el atacante argentino arribó al ‘Guapo’, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la escuadra de Alejandro Orfila.

Así pues, en esta última campaña, el atacante de 31 años disputó un total de 2861 minutos en 37 partidos disputados entre la Liga Profesional Argentina y la Copa Argentina. Además, su aporte en área rival fue vital, registrando seis anotaciones y brindando dos asistencias.

La agenda crema

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso de dicho compromiso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.





