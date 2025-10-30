Luego de su agónica victoria contra Deportivo Garcilaso en Cusco por la mínima diferencia, con gol de Irven Ávila, Sporting Cristal tenía dos partidos en Lima donde estaba obligado a sumar seis puntos para seguir en la lucha por el Torneo Clausura y acercarse al podio de la Tabla Acumulada. Sin embargo, perdió ante Universitario en el Nacional y luego ante Los Chankas en el mismísimo Alberto Gallardo, por lo cual no solo quedó sin chances de título, sino que además se tendrá que confirmar con las semifinales de los play-offs por el cupo a Perú 2, que da un boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Es el real único objetivo de los celestes a esta altura del año.

Desde aquella final en 2020, en plena pandemia, donde se impuso a Universitario de Deportes, se van a cumplir cinco años sin títulos para el equipo del Rímac. En ese sentido, Gustavo Zevallos hizo una autocrítica como la cabeza de la gerencia deportiva del club y también ante la necesidad del hincha de encontrar un portavoz en este momento. Más allá de apuntar a algún nombre en específico, el directivo fue sincero en reconocer que no se han cumplido los objetivos trazados en enero.

“Siempre tratamos de ser autocríticos. A falta de tres fechas deberíamos tener otra foto, lamentablemente los resultados no se han dado como habíamos proyectado. Estamos disconformes, no nos gusta para nada esta situación, proyectábamos otra cosa porque tenemos el plantel y la mejor infraestructura”, declaró Zevallos en diálogo con Exitosa Deportes.

Sporting Cristal acumula dos derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. (Foto: Liga 1)

El director deportivo también puntualizó en la contratación de Paulo Autuori y el pedido que le hizo apenas pisó nuevamente La Florida. Para Zevallos, más allá de si los resultados son positivos o negativos, lo que valoran en la cúpula rimense es un juego vistoso para el paladar de sus hinchas, asegurando que es lo que caracteriza por historia al cuadro celeste.

“Cristal es un club que lo que más le interesa al hincha, por historia, es que juegue bien. Puedes ganar 3-0, pero si no juegas bien, el hincha y nadie queda contento. Es importante el resultado y el juego, por eso nosotros pensamos en Autuori y le dijimos que lo que más necesitamos en el equipo es juego”, señaló el exdirectivo de Alianza Lima, prácticamente confirmando la continuidad del ‘Profesor’ para el 2026.

Eso sí, culminado el Torneo Clausura y el eventual play-off para definir las posiciones para la próxima Copa Libertadores, Gustavo Zevallos confirmó que se harán las evaluaciones para definir quiénes deben quedarse pensando en el plantel del próximo año. Además, adelantó que ya vienen trabajando en la búsqueda de los refuerzos extranjeros para la siguiente temporada y que deben marcar la diferencia.

“Eso de todas maneras, en eso estamos pensando. Tenemos un departamento de scouting y ya estamos trabajando en eso, con la seguridad que los jugadores que vengan del extranjero seas superiores a los jugadores que podemos encontrar en el fútbol peruano”, finalizó el director deportivo celeste.

Paulo Autuori será el entrenador de Sporting Cristal en 2026. (Foto: Andina)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-0 ante Los Chankas en la fecha 16, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

