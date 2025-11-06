El Torneo Clausura 2025 aún no define a sus clasificados a las copas, pero en el Rímac la planificación para la temporada 2026 ya está en marcha. Con la obligación de volver a ser protagonista en el torneo local, la gerencia deportiva de Sporting Cristal ha comenzado a sondear el mercado. Los primeros nombres que han trascendido no son fichajes que llegan del exterior, sino dos jugadores con gran presente en el torneo local -incluso uno de ellos un gran conocido-, ambos piezas clave de un mismo club: Cienciano del Cusco.

El interés ‘celeste’ apunta a reforzar el mediocampo y el ataque, y los nombres de Santiago Arias y Beto Da Silva interesan -y mucho- en La Florida. La directiva ‘rimense’ estaría evaluando una negociación doble, aprovechando la situación contractual y personal de ambos futbolistas, aunque todo se definirá formalmente tras el cierre del Clausura.

El caso más atractivo para la gestión deportiva es, sin duda, el de Santiago Arias. El volante uruguayo ha sido el motor de Cienciano en esta temporada 2025, destacando por su visión de juego y pegada. A lo largo del año, Arias ha disputado 30 partidos con la camiseta imperial, registrando 6 goles y 8 asistencias, números que lo colocan como uno de los mejores mediocampistas del torneo.

Santiago Arias ha sido pieza clave en Cienciano del Cusco. (Foto: Cienciano).

Sin embargo, la cifra más importante que trae Arias no es estadística, sino administrativa. El volante completó sus trámites y obtuvo la nacionalidad peruana este año. Esto significa que, de fichar por Sporting Cristal, no ocuparía plaza de extranjero, un factor que es oro puro para la planificación de la Copa Libertadores 2026 y que viabiliza totalmente su incorporación.

El segundo nombre en carpeta es uno que genera sentimientos encontrados en el Rímac: Beto Da Silva. El delantero es un “hijo pródigo” de la casa ‘celeste’. Formado en las canteras ‘rimenses’, debutó profesionalmente en 2013 y fue parte del plantel campeón nacional en 2014, aunque su explosión definitiva se dio en 2015.

Aquella temporada 2015, Beto deslumbró con su habilidad y se convirtió en la gran promesa del fútbol peruano. Su rendimiento lo llevó a ser vendido directamente al PSV Eindhoven de Países Bajos, en una transferencia que dejó grandes expectativas. Sin embargo, su carrera en el extranjero fue irregular y marcada por lesiones.

Tras varios intentos fallidos de relanzar su carrera, Da Silva parece haber encontrado la regularidad que tanto buscaba en la altura de Cusco. Con Cienciano, en esta temporada 2025, el delantero ha logrado la continuidad necesaria, disputando 28 partidos (varios como titular) y anotando 7 goles, una cifra respetable que lo ha vuelto a poner en el radar de los equipos de Lima.

Beto Da Silva anotó 2 goles en la goleada de Cienciano 6-1 ante UTC por la jornada 14 del Torneo Apertura.

La posibilidad de su regreso a Sporting Cristal, el club que lo formó, es vista con buenos ojos. Según la información del periodista César Cusirramos, el entorno del delantero no vería con malos ojos regresar al Rímac, un lugar donde conoce la exigencia y donde podría tener la revancha personal que tanto busca.

Para la directiva ‘celeste’, la operación es tentadora. Arias llegaría como un peruano más para potenciar la volante, y Beto Da Silva como un atacante con ADN del club que ya está adaptado al medio. No obstante, la cautela se mantiene: todo se definirá formalmente cuando el Torneo Clausura 2025 llegue a su fin y los presupuestos para la temporada 2026 estén cerrados.

