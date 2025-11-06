La temporada 2025 se divide en dos periodos marcados para Sporting Cristal. Definitivamente, el primero fue con Guillermo Farré y una serie de resultados -sumado al mal armado del plantel- que comenzaron a debilitar al equipo. La salida del DT argentino, significó el regreso de un viejo conocido de la casa como Paulo Autuori. Los celestes quedaron fuera de la Copa Libertadores 2025 en fase de grupos y en el Apertura de la Liga 1 no dieron la talla. Ya en el Clausura, el panorama cambió, aunque todavía quedan falencias por resolver. A poco de terminar el año, con un Universitario tricampeón, alcanzar el cupo de Perú 2 podría ‘salvar’ todo lo que no se desarrolló de la mejor manera en este periodo. Desde tienda rimense, ya se preparan para este objetivo, siendo conscientes de la rigurosidad que implica. Además, también brindan una mirada al año 2026, con la premisa de armar una plantilla más competitiva.

Si nos trasladamos de manera inmediata, Sporting Cristal tiene dos partidos por jugar en el Torneo Clausura (ante Cienciano y Atlético Grau) y -de no pasar inconvenientes- ingresará a la semifinal del play-off para el cupo de Perú 2. En esta definición serán, como mínimo, dos partidos porque, si los resultados lo respaldan, jugarán cuatro. Es casi un hecho que quedarán en el cuarto lugar de la tabla acumulada, lo que aún no sabe es que si Alianza Lima o Cusco FC ocuparán el tercer puesto y conocer a su primer rival. Eso sí, el que quede segundo en la tabla general, irá directo a la final.

Con Paulo Autuori como DT, Sporting Cristal parece no temer a las presiones, situación expresada también por el mismo estratega quien declaró que hace caso omiso a las críticas por los últimos resultados. Los celestes perdieron ante Universitario en el estadio Nacional y ante Los Chankas en el Alberto Gallardo, dos derrotas consecutivas como locales que, sin dudas, encienden dudas.

Sporting Cristal. (Foto: GEC)

Con las palabras de Paulo, podemos notar que existe confianza en sus dirigidos y que las últimas fechas -a pesar de las constantes rotaciones- pueden significar una especie de ensayo, licencia que pudo darse por la ventaja en puntos y el peligro menor a perder el puesto 4 de la tabla acumulada y relegarse solo a clasificar a la Copa Sudamericana.

Para Diego Rebagliati, embajador de Betsson, la llegada de Autuori brindó un cambio significativo en tienda celeste porque, a diferencia de inicios de año con Guillermo Farré, la experiencia del brasileño permitió equilibrar algunos errores como el ya mencionado mal armado del plantel y refuerzos poco relevante como Misael Sosa (que se fue a mitad de año) y Catriel Cabellos (pagaron medio millón de dólares por su pase y no es titular).

“Autuori jerarquiza un poco el trabajo en el club, hasta les da un aire desde la espalda que tiene Paulo, por haber salido campeón en Cristal. Creo que tiene un buen mercado de invierno, sobre todo la presencia de Abram y Araujo: dos centrales de jerarquía, selección y el equipo se acomoda un poco. Después, tuvo mala suerte con lesiones y expulsiones, sumado a convivir con cosas como la demora de traer un 9 en reemplazo de Cauteruccio. Hasta ahora, Vizeu no ha mostrado ser un jugador importante”, contó a Depor.

Otro de los momentos que marcó el Torneo Clausura fue el regreso de Yoshimar Yotún, tras 15 meses sin actividad por una rotura de ligamentos cruzado, sumado a la infección por una bacteria. Definitivamente, su regreso generó ciertos movimientos en el once titular, pero poco a poco va recuperando su mejor versión, sumado a que será clave en este último tramo.

“No había manera de recuperar a Yotún si no lo hacía jugar. Era un poco como el huevo y la gallina. El mundo ideal es recuperarlo sin que el equipo lo resienta. En este caso, no pudo darse eso. A Cristal le ha faltado consistencia en el equipo titular, no lo ha podido repetir mucho. Le ha faltado gol en momentos importantes. El gran reto de Cristal ahora es sacar la jerarquía en estos play-offs. Por lo menos, la primera llave, tiene con qué ganarlo. Después, hay que ver cómo llega físicamente a la segunda llave”, apuntó Rebagliati.

Yoshimar Yotún. (Foto: Sporting Cristal)

Cabe resaltar que clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores (como Perú 2) no solo significa un mérito futbolístico, también existe un incentivo económico. Cada equipo participante tendrá la oportunidad de embolsar 3 millones de dólares, todo esto en medio de la planificación para la próxima temporada, suma que podría ayudar también a la llegada de refuerzos de mayor nivel.

Este viernes 7 de noviembre, Cristal se medirá ante Cienciano en el estadio Alberto Gallardo con la premisa de volver a ganar en casa, aunque la incógnita también se instala en la alineación que podría usar Paulo Autuori, teniendo en cuenta las rotaciones de las últimas fechas. Eso sí, se enfrentará ante un Cienciano que necesita los puntos para ir asegurando su cupo a la próxima Copa Sudamericana.

En el caso de un pronóstico, Diego Rebagliati menciona que -de acuerdos a los últimos partidos de Cienciano- el choque podría presentar más de 2.5 goles y también anotación de ambas escuadras. Esta situación se debe a que ambos saldrán a buscar el partido, claro que está que cuentan con objetivos distintos. En teoría, el favorito es Sporting Cristal a ganar; sin embargo, la efectividad de algunos jugadores del ‘Papá’ podría darle un equilibrio distinto a la balanza.

¿Cómo va la planificación para la temporada 2026?

De acuerdo a los directivos de Sporting Cristal, la continuidad de Paulo Autuori como DT está garantizada y, en esa misma línea, se da el punto de partida hacia el armado de un plantel competitivo, con la ventaja también de los cupos extranjeros. Actualmente, Santiago González, Gustavo Cazonatti, Felipe Vizeu y Nicolás Pasquini son los únicos foráneos; sin embargo, la continuidad del argentino parece no estar garantizada. De esta manera, quedaron 3 de los 6 cupos disponibles para no nacidos en Perú.

Por lo pronto, no hay un nombre específico desde el extranjero, pero -en las últimas horas- se pudo conocer que en Cristal también recurrirán al torneo local para reforzarse, teniendo el cuenta el rendimiento de algunos rivales de Liga 1 a lo largo de la temporada en el Torneo Apertura y Clausura.

“A Cristal le ha funcionado históricamente mucho eso, desde Valerio, Julinho, Cazulo, Calcaterra, por mencionar cuatro jugadores históricos que empezaron jugando en otros equipos en el fútbol local. Además, terminaron haciendo grandes campañas en Cristal y ganando títulos. Creo que es un acierto volver a tener una mirada hacia ese tipo de futbolistas y tengo entendido que Cristal lo está haciendo”, mencionó Diego Rebagliati.

Horacio Calcaterra y Jorge Cazulo compartieron equipo en Sporting Cristal (Foto: GEC)

Del armado del plantel también dependerá si Sporting Cristal logra recuperar esa competitividad que lo caracterizó en los últimos años, permitiéndole ganar título en 2012, 2014, 2016, 2018 y 2020. La efectividad es una tarea pendiente que, de no mejorarse, se convertirá en un problema constante que dará más ventaja a Alianza Lima y Universitario que ya están fortalecidos económicamente, producto de un bicampeonato y tricampeonato, respectivamente. Además, su constante presencia en torneo internacionales.

Para Rebagliati, el panorama es el siguiente: “Cristal tiene que ser muy eficiente. Tiene una ventaja, creo yo, para el próximo año, que es que a partir de Abram Araujo, el regreso de Cazonatti, que debería estar para el próximo año. También está Pretel, no sé si se quedará Távara. Si se queda Távara y Yotún, Christofer que tiene que mejorar y Santi González tiene una base. Ahí te mencioné una base en la que solamente hay dos extranjeros, por lo tanto tiene cuatro extranjeros para rodear esa estructura de buenos jugadores peruanos. Si acierta tres de los cuatro, yo creo que puede pelearle el campeonato a Alianza de la U”.

En ese sentido, Diego confiaría en la continuidad de Autuori porque no hay confianza en quién pueda traer el club como su reemplazo: “Si bien no está en su prime como técnico, es de mucha experiencia, muy maduro. Creo que, en la medida que no pierda motivación, que todas las dificultades que plantea nuestro campeonato no le quiten las ganas, es de las mejores incorporaciones que puede tener Cristal. Si bien es un técnico grande en edad, Fossati nos ha demostrado que para este campeonato la experiencia sirve”.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

