La recta final del Torneo Clausura sigue generando intensos debates fuera de las canchas entre los clubes que pelean por el título nacional y las autoridades encargadas de organizar el certamen. En esta oportunidad, la dirigencia de Sporting Cristal alzó su voz de protesta ante las recientes posturas emitidas desde la Liga de Fútbol Profesional respecto a las polémicas modificaciones de escenarios en provincia. Asimismo, desde el Rímac adelantaron las medidas que evalúan tomar frente al arbitraje de cara a una eventual definición por el campeonato.

Esta controversia surgió justo cuando la delegación bajopontina arribó al centro del país para afrontar su decisivo compromiso frente a ADT por la penúltima fecha del certamen. Previamente, la organización del torneo defendió que algunos partidos norteños realicen sus partidos en Trujillo.

En una reciente entrevista, el gerente general de la Liga 1, Jesús Gonzáles, descartó que el torneo se desvirtúe por cambiar ciertas localías. Asegurando que, desde el año pasando han “buscado que los partidos en ciudades de alta temperatura no se jueguen a la una”.

El funcionario argumentó que el clima trujillano es parecido al de Piura y justificó la medida por garantías policiales, lo cual terminó generando gran preocupación en la dirigencia del equipo ‘rimense’, que ha sido uno de los principales detractores de que solo sean dos clubes los que se vean “beneficiados” por dichas condiciones.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético de Sullana se jugó en el Estadio Campeones del 36. (@sporting Cristal)

Es así que fue Carlos Gonzáles quien respondió casi de inmediato, tras llegar a su destino con el plantel. “Hemos aterrizado en Tarma y nos han sorprendido las declaraciones de Jesús Gonzáles. Es preocupante que diga que no hay ningún tipo de desigualdad de condiciones”, manifestó mostrando el malestar de la institución celeste.

El popular ‘Chalaquita’ exigió igualdad de trato para todos los candidatos en competencia. “Si vamos a ir a Sullana a jugar, que vayan todos a jugar allá, no unos sí y otros no. Nos sentimos indignados, no están teniendo la misma consideración con todos los clubes. ¿Cómo no va a haber desigualdad?”, cuestionó con firmeza.

Las medidas que usarán en una hipotética final

Si bien, aún faltan una jornada más para definir el título del Torneo Clausura, es verdad que el equipo ‘cervecero’ está un paso más adelantado y solo depende de sí mismo. Por lo que ‘Chalaquita’, pensando ya en poder jugar una final, ha revelado qué medida tomará para garantizar que se juzgue con igualdad.

“No descartamos solicitar una terna extranjera para alguna instancia final”, aseguró el directivo. Aunque no quiso generar suspicacias sobre los oficiales peruanos, si reveló lo evidente, que es que hay muchos conflictos en decisiones tomadas. “Yo confío en el arbitraje peruano, pero eso no quiere decir que, cuando hay errores o situaciones, no estaremos dispuesto a ir a instancias mayores si es lo que toca”, concluyó.

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