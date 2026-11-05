La Selección Peruana se prepara para volver a la acción en la fecha FIFA de noviembre y la expectativa está puesta en conocer a los futbolistas que defenderán la camiseta nacional frente a Bolivia. El técnico Mano Menezes dio a conocer su nueva lista de convocados, en una nómina que marcará el camino de la ‘Bicolor’ para afrontar uno de sus últimos compromisos de la temporada 2026.

La convocatoria fue anunciada este jueves 5 de noviembre, desde las 11:00 a.m., a través de los canales oficiales de la selección. Posteriormente, el entrenador brasileño ofreció una conferencia de prensa para explicar las principales decisiones de su llamado y brindó detalles sobre la planificación del equipo para este nuevo desafío.

Uno de los principales puntos de interés fue conocer qué futbolistas mantendrían la confianza de Menezes y cuáles podían aparecer como novedades. Desde su llegada, el estratega ha buscado construir una base de jugadores y darle una identidad al equipo, por lo que esta nueva nómina también permitirá observar qué nombres considera importantes para continuar con su proyecto.

El amistoso frente a Bolivia será una oportunidad para que la Bicolor vuelva a encontrarse con su público. El encuentro está programado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Perú jugará nuevamente como local después de más de un año. Será, además, el primer partido del proceso de Mano Menezes en suelo peruano.

Pedro Gallese es uno de los fijos en la convocatoria de la Selección Peruana. (Foto: ITEA)

La ‘Blanquirroja’ llega a esta convocatoria con la necesidad de mejorar sus resultados. Desde que asumió el cargo, el técnico brasileño ha dirigido ocho encuentros, con un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas. La última gira por Norteamérica tampoco dejó el panorama esperado, por lo que el compromiso ante el combinado boliviano representa una nueva oportunidad para mostrar avances.

Menezes tendrá que evaluar el presente de los jugadores que militan en el extranjero y en la Liga 1, además de encontrar las alternativas necesarias para fortalecer las distintas líneas del equipo. La intención será contar con un grupo que pueda responder a la idea de juego que busca implementar.

Por su parte, Bolivia llegará a Lima como un rival conocido para la Selección Peruana, con el que volverá a medirse en un contexto de preparación internacional. El encuentro será importante para ambos equipos, que necesitan aprovechar estas fechas FIFA para seguir trabajando y llegar mejor preparados a sus próximos desafíos. Para Perú, será especialmente valioso recuperar sensaciones positivas ante su gente.

Con la convocatoria de Mano Menezes, comenzará una nueva etapa de preparación para la ‘Bicolor’. Los futbolistas llamados deberán incorporarse a los trabajos del equipo nacional con miras al amistoso en Matute, que será el penúltimo compromiso de Perú en el 2026. La selección también tiene previsto enfrentar a Panamá en diciembre, en un encuentro que se disputará en Cusco y servirá para cerrar el año.

Marcos López es el titular por la banda izquierda para Mano Menezes. (Foto: ITEA)

Convocados de Perú para el amistoso contra Bolivia:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario de Deportes) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López, Matías Lazo (Melgar) y Matías Zegarra (Melgar). Mediocampistas: Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Andy Polo (Universitario de Deportes), Erinson Ramírez (Juan Pablo II College), Francesco Andrealli (Como 1907), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

La Selección Peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en La Victoria. Este compromiso marcará el regreso de la ‘Bicolor’ a jugar en territorio nacional bajo la dirección técnica de Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Bolivia se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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