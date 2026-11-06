Teniendo la posibilidad de volver a alzar un título después de varias temporadas, Sporting Cristal viajó a Tarma con la firme convicción de conseguir un triunfo que les permita seguir en la punta de la tabla del Torneo Clausura, y que ninguno de sus perseguidores ganen terreno este fin de semana que se juega la Fecha 16. Con eso en mente, uno de los goleadores de este equipo tomó la palabra para hacerle sentir a sus hinchas, la fortaleza con la que planean afrontar dicho duelo, aunque se sepa que sus números en la altura no son de los más favorables en este año.

El plantel bajopontino chocará ante ADT en el estadio Unión Tarma buscando dar un paso fundamental hacia el título. Una victoria como visitantes les permitirá llegar bien posicionados a la última fecha del certamen, donde cerrarán recibiendo a Cienciano en Lima.

Antes de abordar el avión con la delegación rimense, Hernán Barcos se pronunció sobre la exigencia de esta visita inminente. “Estamos preparados, sabemos jugar en altura. Nos puede ir bien o mal, pero estamos preparados y sabemos que nos jugamos la vida”, declaró inicialmente.

Sporting Cristal es el líder del Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

Asimismo, el atacante reconoció las complicaciones geográficas que enfrentaron durante la presente campaña, pero dejó en claro que saldrán decididos a sumar de a tres. “Nos ha costado jugar en altura, pero hoy estamos peleando el campeonato y no tenemos margen de error, por lo que esperamos traernos los tres puntos”, sostuvo.

Respecto a la reñida pelea en la parte alta de la tabla, el ‘Pirata’ valoró que el elenco cervecero no necesite esperar otros marcadores ajenos para salir campeón. “Hay una competencia linda, tres equipos con los mismos puntos, pero nosotros hoy dependemos de nosotros”, remarcó el futbolista.

En esa misma línea, el artillero destacó el factor estadístico que juega a favor de la escuadra dirigida desde La Florida para definir el primer lugar del torneo. “Tenemos una buena diferencia de goles, que también es importante, y seis puntos en juego que vamos a ir a buscar”, concluyó.

¿Qué opina de la sanción a Pablo Guede?

Dejando de lado lo futbolístico, la expectativa mediática también giraba en torno al reciente castigo que recibió Pablo Guede tras la trifulca que protagonizó justamente con el delantero bajopontino. Debido a aquel tenso cruce, el entrenador de Alianza Lima fue suspendido por dos fechas y no podrá estar presente en el banquillo durante el cierre del campeonato.

Sin embargo, al ser consultado directamente por los periodistas sobre la sanción impuesta al estratega blanquiazul, el referente ‘rimense’ evitó alimentar la polémica y prefirió enfocarse únicamente en el objetivo deportivo del fin de semana. De manera cortante, pero soltando una risa un tanto irónica, el atacante cerró su intervención frente a las cámaras afirmando que “solo voy a hablar del partido en Tarma”.

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