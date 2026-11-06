La recta final del Torneo Clausura 2026 tendrá una baja importante en el banquillo de Sport Huancayo. Richard Pellejero recibió una sanción de dos partidos por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, por lo que no podrá acompañar a su equipo desde la zona técnica en los compromisos frente a Cienciano y Universitario de Deportes. Además, el estratega deberá pagar una multa económica de 8 UIT, equivalente a S/ 44.000.

La resolución disciplinaria señala que el entrenador incurrió en una infracción al artículo 15, acápites 15.1 y 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, así como al artículo 189.1 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Asimismo, se le advirtió que, en caso de reincidir en una infracción de similar naturaleza, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 371 del reglamento disciplinario.

El castigo llega luego de los fuertes reclamos que realizó Pellejero contra el arbitraje durante el encuentro frente a Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. Tras la derrota de su equipo, el técnico uruguayo cuestionó las decisiones de la terna arbitral, encabezada por Bruno Pérez, y expresó su molestia desde la zona técnica.

“No tienen vergüenza. No tienen vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decir, vos tenés que cobrar lo que es justo. Pero ya está, ya hicieron el mandado. Ya hicieron el mandado”, fueron algunas de las palabras que manifestó el entrenador durante el compromiso.

¿Cuándo volverá a dirigir Richard Pellejero en Sport Huancayo?

Con esta resolución, Richard Pellejero no estará presente en los dos últimos encuentros de Sport Huancayo por el Torneo Clausura. El primero será frente a Cienciano, en Cusco, mientras que el segundo compromiso será ante Universitario de Deportes, en Huancayo. Ambos partidos serán importantes para las aspiraciones del ‘Rojo Matador’ en el campeonato.

Sin embargo, el entrenador podría volver antes de lo esperado. Si Sport Huancayo consigue la clasificación a los play-offs de la Liga 1, Pellejero estará habilitado para regresar a la zona técnica en una eventual semifinal. De esta manera, su sanción solo lo dejará fuera de los dos compromisos correspondientes al cierre de la fase regular.

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