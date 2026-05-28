La directiva de Sporting Cristal ha decidido adelantarse al libro de pases y ya planifica sus próximos movimientos para reforzar el plantel. En lugar de esperar a que se abra el mercado y ver en el panorama internacional, los celestes tienen la mira puesta en uno de los futbolistas de Sport Boys: el atacante colombiano Carlos López, quien además posee una gran ventaja, ya que cuenta con la nacionalidad peruana y no gastaría un cupo de extranjero en el equipo.

A pesar de que el rendimiento del extremo de 31 años no ha sido tan productivo en esta temporada 2026 bajo el mando de Carlos Desio, en Sporting Cristal confían en su capacidad futbolística. Este detalle ha provocado que en el Rímac sigan muy de cerca sus pasos, considerándolo una pieza interesante para potenciar el ataque rimense de cara a la segunda mitad del año.

Los acercamientos pasaron a convertirse en negociaciones formales entre ambas instituciones. Según reveló Denilson Barrenechea, el área deportiva bajopontina le viene haciendo un seguimiento exhaustivo a López desde hace un par de años, destacando además que el futbolista cuenta con una cláusula de salida que facilitaría su desvinculación de la escuadra rosada.

Hay un fuerte interés de Sporting Cristal hacia el jugador, quien tiene contrato con el cuadro chalaco hasta finales de 2027. Aunque López es uno de los elementos con el salario más alto en la plantilla del Boys, el monto fijado para rescindir su contrato actual es totalmente accesible para las pretensiones del club cervecero.

Cabe recordar que el inicio de este año fue complicado para el atacante, quien se perdió las primeras fechas del Torneo Apertura mientras esperaba la resolución de su trámite de nacionalización ante Migraciones. Debido a las demoras administrativas, Sport Boys tuvo que inscribirlo originalmente como extranjero; en lo que va del torneo, registra 14 apariciones, 743 minutos en cancha, dos asistencias y ningún gol anotado.

Esta falta de efectividad de cara al arco rival ha encendido las alarmas en la hinchada de Sporting Cristal, que mira con cierto escepticismo el fichaje debido a las recientes incorporaciones que no dieron la talla. Sin embargo, para el técnico Zé Ricardo, la llegada de Carlos López representaría una variante para un plantel que ha quedado severamente golpeado por una racha de lesiones en los últimos días.

Carlos López fue figura con Los Chankas en el 2024. (Foto: difusión)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre ADT, Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Cerro Porteño, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para este jueves 28 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio La Nueva Olla.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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