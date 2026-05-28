Un verdadero terremoto mediático han provocado las últimas interacciones de Raúl Ruidíaz en redes sociales, despertando el entusiasmo de la hinchada de Universitario de Deportes. Los aficionados merengues no tardaron en armar el rompecabezas ante la posibilidad de que el delantero pegue la vuelta para potenciar al equipo en el Torneo Clausura, donde el cuadro crema está obligado a levantar cabeza y meterse de lleno en la pelea por el tetracampeonato.

La mecha se encendió a raíz de una felicitación que la ‘Pulga’ le dedicó a Jairo Concha a través de sus historias de Instagram con motivo de su cumpleaños número 27. La respuesta del mediocampista no se hizo esperar: un directo y misterioso “espérame” que bastó para que la comunidad crema enloqueciera y empezara a dar por hecho el ansiado reencuentro luego de 10 años: en 2016 vistió por última vez la camiseta merengue.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de comentarios de aliento por parte de los aficionados, quienes tomaron este cruce de palabras como un guiño definitivo de negociación. El clamor popular se hizo sentir con fuerza, apelando a la recordada etapa previa del atacante en la institución merengue y al todavía fuerte lazo que los une.

Para echarle más leña al fuego, el propio futbolista subió poco después una postal donde se le ve portando con orgullo la indumentaria de la ‘U’. Aquella fotografía terminó por consolidar las expectativas de la hinchada, que sueñan con la incorporación de un referente de peso para afrontar los desafíos del Torneo Clausura. Ojo, el delantero marcó tres goles en 15 partidos durante el Apertura con la camiseta de Atlético Grau.

El panorama tomó un rumbo mucho más serio tras las declaraciones del exjugador Reimond Manco en ‘Juego Cruzado’. Según reveló, el delantero tiene un arreglo contractual muy específico: una exclusiva cláusula de salida con Atlético Grau que se activa exclusivamente si Universitario de Deportes decide ficharlo, allanando el terreno legal para su regreso. “Hablé con el hijo del presidente de Grau y me comentó eso”, declaró el popular ‘Rei’.

Aunque todavía no hay un comunicado formal ni nada al respecto, la expectativa en la hinchada de Universitario de Deportes es total. El atacante permanece formalmente vinculado a la escuadra piurana hasta la temporada 2029, por lo que su retorno dependerá de activar dicha condición especial y acordar los términos para sellar su desvinculación definitiva del norte. ¿Dará vuelta en ‘U’?

Raúl Ruidíaz anotó en la victoria del Atlético Grau vs. Universitario. (Foto: Difusión)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Tolima, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 30 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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