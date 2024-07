Los últimos días han sido agitados en Sporting Cristal. La semana comenzó tras una derrota por 3-1 ante el ADT en la altura de Tarma, durante la primera fecha del Torneo Clausura 2024. Además, inesperadamente, se anunció que uno de sus mejores jugadores, el defensa Ignácio da Silva (27 años), se prepara para partir al Fluminense, tras sus destacadas actuaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Aunque esta transferencia representará una entrada significativa de 2 millones 200 mil dólares para los rimenses (80% del pase), también significará una gran pérdida en la alineación de Guillermo Farré. Buscando cubrir la vacante dejada por el brasileño, en el Rímac ha comenzado a sonar con fuerza el nombre del uruguayo Franco Gastón Romero como potencial refuerzo.

El charrúa de 29 años juega como defensa central, la misma posición que ‘Nacho’. Actualmente, es jugador de Nacional, uno de los clubes más importantes del fútbol uruguayo, al que se unió a mediados de 2023. No obstante, inició su carrera profesional en Racing Club de Montevideo, debutando el 22 de marzo de 2015.

Tras pasar varias temporadas en La Escuelita, donde acumuló mucha experiencia, Franco jugó dos campañas con Liverpool de Uruguay entre 2019 y 2021, antes de aventurarse internacionalmente. En 2021, se unió al Volos NFC de Grecia y luego, en 2022, se trasladó al AC Bellinzona de Suiza.

En julio de 2023 se unió a Nacional. Desde su llegada al Albo, hace 13 meses, ha participado en 25 compromisos, incluyendo liga, copas nacionales y Copa Libertadores, acumulando un total de 1731 minutos en el campo. En el presnete ciclo, a lo largo de todas las competiciones disputadas por su cuadro, ha sido uno de los defensas más regulares, habiendo sido titular en 18 de los 30 encuentros, sumando 1275′ de juego.

¿Cómo juega Franco Romero, posible refuerzo de Sporting Cristal?

Franco Romero se distingue como un defensa central sólido en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y posee una gran técnica para resolver situaciones complicadas, especialmente cuando es el último hombre. Su habilidad en el juego aéreo es sobresaliente, aprovechando su altura de 1,87 metros para imponerse en los balones por alto.

¿Cómo juega Franco Romero potencial incorporación de Sporting Cristal? (Video: NH21 Football Videos/Youtube)

Una de las habilidades destacadas del zaguero es su capacidad para distribuir el campo hacia ambas bandas y realizar pases largos hacia sus compañeros en la ofensiva. Además, tiene una excelente lectura de los fuera de juego, logrando dejar a los delanteros rivales en posición adelantada y utilizando barridas efectivas para recuperar el esférico.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2024?

Sporting Cristal vs. Sport Boys se enfrentarán este domingo 21 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. El partido comenzará a las 3:30 p.m. hora local para Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia se jugará a las 4:30 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:30 p.m., y en España a las 10:30 p.m.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Sport Boys se podrá ver exclusivamente a través de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de operadores de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También estará accesible por streaming en Liga 1 Play y Zapping. Si no cuentas con estas opciones, puedes seguir todos los detalles del partido en Depor.

Ignácio da Silva dejará Sporting Cristal para ir a Fluminense.





