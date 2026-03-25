Fin del segundo ciclo de Paulo Autuori con Sporting Cristal. El club celeste publicó un comunicado en sus redes sociales anunciando la salida del ‘Prossor’, quien ya había manifestado su molestia en sus últimas declaraciones por el rendimiento del equipo y también por la insistencia de fichar un último extranjero. ¿Habrá sido ese detalle el que desató la salida del entrenador? Lo cierto es que este receso por fecha FIFA será clave para que en La Florida anuncien a su reemplazante.

Desde principios de año, Autuori mostró cierta incomodidad con el club. Tras un arranque complicado en el Torneo Apertura, perdiendo ante Melgar en el Alberto Gallardo, tuvo que venir desde atrás para empatar ante Universitario, dejando cierto fastidio en el hincha celeste por no mostrar la contundencia que esperaban en casa. Sumado a eso, vino la fase previa de la Copa Libertadores.

Con Alianza Lima eliminado en el camino, Sporting Cristal tuvo que sufrir más de la cuenta para vencer a 2 de Mayo: empató en Paraguay con un hombre menos, pero no pudo ganar en el Callao y tuvo que definir su suerte en la tanda de penales, con harto sufrimiento. Una figura parecida ocurrió en el duelo ante Carabobo, donde ganó en Venezuela y perdió en Matute. También la ruleta de penales lo metió en la fase de grupos del torneo copero.

Sin embargo, en el plano local el equipo no despegaba y prácticamente está fuera de carrera en la lucha por el título del Apertura. Cayó feo en Huancayo y ahora último ante Andahuaylas, donde los errores defensivo también fueron claves para el desarrollo del partido. Fiel a su estilo y como a lo largo del año, el ‘Prossor’ no pudo ocultar su fastidio y aprovechó cada conferencia de prensa para dejar en evidencia su malestar.

Comunicado oficial de la salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

“Nada. No hay nada para destacar del equipo. Tú tienes que hablar de los goles encajados. Si hablo de juegos y goles encajados, nosotros tenemos 22 goles hechos, pero ¿Cuántos encajados tenemos?", señaló Autuori luego de la derrota ante Los Chankas en Andahuaylas, donde un error de Leandro Sosa y Diego Enríquez terminó siendo clave para que el cuadro local abra el marcador. Si bien Sporting Cristal luchó y estuvo a un gol del empate, el líder del torneo acabó sellando su victoria.

Cabe precisar que luego de eliminar a Carabobo, donde también señaló: “No merecíamos clasificar”, soltaron el rumor de la salida del ‘Prossor’ del club, incluso asegurando que había renunciado por la incomodidad de la manera cómo habían clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Estos no son periodistas, son blogueros que no han ganado nada en su vida profesional”, manifestó el entrenador brasileño al respecto.

Sin embargo, la molestia tiene como punto de partida la presión de los hinchas por reforzar el equipo con un delantero extranjero, aprovechando que ‘SC’ todavía tiene un cupo disponible y tomando fuerza ante la irregularidad de Felipe Vizeu. “Si el club decide traer a otro extranjero, que venga con otro entrenador”, señaló Autuori tras eliminar a 2 de Mayo. De hecho, esto generó un contrapunto con la directiva.

“Tras el último partido nos reunimos con Paulo (Autuori), siempre ha habido conversaciones con total transparencia y en ese diálogo ambas partes coincidimos que lo más conveniente era dar por finalizada esta etapa”, declaró Gustavo Zevallos, directivo de Sporting Cristal. “Roberto Mosquera es una persona identificada con el club, llegó de muy niño, tuvo dos etapas y ha campeonado en las dos. Siempre un técnico como él pasa a ser observado”, agregó en Radio Ovación.

Roberto Mosquera puede ser el reemplazante de Paulo Autuori. (Crédito: Hugo Pérez).

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