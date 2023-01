Atlético Nacional y un viejo conocido: así juega el equipo de Autuori, rival íntimo de este sábado.

Atlético Nacional es uno de los clubes que estará presente en la Copa Libertadores 2023. Obtuvo su cupo gracias a que ganó el Torneo Apertura de Colombia en la primera mitad del año pasado. Entonces, el técnico era Hernán Darío Herrera. Sin embargo, nos cuenta el periodista deportivo Danilo Gómez, de la emisora Radio Munera Eastman de Medellín, “pese al título, lo sacaron (el club no estaba teniendo muy buenos resultados en el segundo semestre) y nombraron a Pedro Enrique Sarmiento como entrenador. También salió y contrataron a Paulo Autuori, quien dirigió las últimas dos fechas (y quien se mantiene en el cargo desde octubre). O sea que Autuori apenas trata de montar el equipo”.

“Nacional tuvo una paupérrima actuación en el segundo semestre del 2022″, continúa Gómez; “ni siquiera clasificó entre los ocho mejores a la Liguilla de Colombia (del Torneo Finalización), que define al campeón del segundo semestre, título que ganó el Deportivo Pereira”. El periodista añade que el ‘Verde’ se encuentra “en una transición, sobre todo administrativa, pues tiene una profunda crisis económica y, por eso, no se habla de grandes contrataciones”. No obstante, prolonga, “Nacional tiene su grandeza, su historial, conserva gran parte de la base de la nómina que tenía el año pasado”.

Partido amistoso frente a @ClubALoficial de Perú como homenaje a César Cueto y Guillermo de la Rosa.#VamosNacional pic.twitter.com/Rz5tQhXiSN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 30, 2022

Sus jugadores más destacados

Entre sus figuras, enumera el periodista deportivo Juan Camilo del Diario QHubo de Medellín, se encuentran “Dorlan Pabón, delantero colombiano que estuvo mucho tiempo en México y que también estuvo en Europa y en Brasil; Kevin Mier, que es uno de los arqueros de Colombia que va a estar en el proceso para el Mundial 2026; y Jarlan Barrera, jugador colombiano que pasó por Atlético Junior”. Danilo Gómez, en tanto, suma a Jefferson Duque y a Sebastián Gómez, el capitán del equipo, que actualmente se está recuperando tras haber sufrido una lesión en el tobillo izquierdo.

La ‘Máquina Verde’ también ha contratado refuerzos para esta temporada y seguramente estarán presentes en el duelo contra los ‘blanquiazules’. Uno de ellos es el delantero brasilero Francisco da Costa, que llega tras haber militado en el Bolívar de La Paz. Otros son los zagueros Sergio Mosquera (ex Deportes Tolima de Colombia); Cristián Zapata (ex San Lorenzo de Argentina) y Felipe Aguirre (ex Celaya FC de México). Está pendiente el fichaje del también brasileño Jáder Gentil, quien ya se encuentra en la ciudad de Medellín listo para firmar su contrato.

El estilo de Autuori

La pregunta que se podría hacer el hincha aliancista es a qué juega el Nacional. “Paulo Autuori juega con un 4-3-3, con una línea defensiva compuesta por dos centrales y dos laterales; y en el medio, un volante de marca o dos dependiendo del esquema, con un volante nace un enganche más que todo. Y adelante, dos extremos y un centro delantero o pueden ser tres delanteros que intercambien el frente de ataque”, explica el periodista Juan Camilo. “También puede jugar con un 3-4-3, con una línea de tres centrales y cuatro volantes, dos como un poquito más carrileros y dos que generen más juego. Entre los que generan más juego, puede haber uno de marca. Y (en la ofensiva) dos extremos con un delantero centro o tres delanteros que intercambien los espacios”, agrega.

El técnico brasileño, que dirigió a la selección peruana entre 2003 y 2005, solo ha comandado al ‘Verde’, en partidos oficiales, en dos ocasiones: en las últimas fechas del Torneo Finalización 2022. En ambos cotejos empató 1-1 con CD La Equidad y con Deportivo Pereira. Luego, ha podido jugar encuentros amistosos a fines del año pasado: ante Envigado y Leones, equipos de la región de Antioquia. En los dos encuentros, los dirigidos por Autuori se llevaron el triunfo. “Pero el partido contra Alianza Lima es el más importante antes de afrontar el campeonato colombiano, que inicia el próximo 25 de enero”, dice Juan Camilo.

Paulo Autuori tuvo un paso por la selección de Perú. (Foto: GEC)

¿Qué se puede esperar de este partido entre Alianza y Nacional?

El periodista Juan Camilo considera que Alianza mostró un buen juego contra Junior de Barranquilla en la ‘Tarde Blanquiazul’ y que un partido similar en intensidad se podrá ver en el encuentro contra Atlético Nacional. “Son un par de equipos que juegan bien con la pelota al piso, que buscan el buen trato del balón con equilibrio, con recaudos defensivos y con buen ataque”, indica el hombre de prensa. “El ‘Rifle’ Andrade y Hernán Barcos conocen mucho al Nacional. Ambos jugarán acá. El ‘Rifle’ tuvo un paso hace poco por el equipo. Pero fuera de eso, Alianza viene con Zambrano que pasó por Boca, que fue campeón hace poco en Argentina, y con Costa que jugaba en Colo Colo de Chile. Son jugadores interesantes. Va a ser un bonito espectáculo”, prosigue.

El problema para el Nacional es que sus hinchas han estado protestando por el aumento en el costo de los abonos del club, en los precios de las entradas para este semestre. “La gente está un poquito reacia”, dice Juan Camilo. “Es un tema que la directiva intenta corregir. Ojalá Nacional tenga un buen acompañamiento este sábado frente Alianza Lima”, añade su colega Danilo Gómez. Este encuentro, sin duda, será una gran prueba para el plantel blanquiazul.

