Diego Soto llegó hace casi cuatro años a Sporting Cristal, siendo aún menor edad. Después de prácticamente formarse en Esther Grande de Bentín, el mediocampista chalaco encontró en tienda rimense el último empujón que necesitaba para llegar al fútbol profesional.

Sus cualidades en el terreno de juego no desentonaron, ascendiendo casi de inmediato al primer equipo, estrenándose el torneo pasado. Sin embargo, la última temporada fue donde empezó a tener un poco más de protagonismo en la escuadra de Roberto Mosquera, llegando incluso a marcar su primer gol con los bajopontinos.

El mediocampista de 20 años dialogó con Depor sobre el gran año que tuvo con la camiseta celeste. Asimismo, dejó en claro sus objetivos para el 2022, destacó la importancia de exídolos en tienda rimense y recordó su pasó por el Red Bull de Brasil.

“Este año realmente me fue bien. Tuve apariciones en la Liga 1 y Copa Bicentenario. Esto me permitió agarrar más confianza en el campo de juego. Ha sido una temporada de mucho aprendizaje. Sobre todo en los viajes para jugar torneos internacionales, que me tocó formar parte del grupo. Ver cómo es la intensidad de los equipos extranjeros te suma mucho”, afirmó.

“Lo que se viene ahora es seguir sumando partidos y lograr consolidarme en el equipo titular, son las grandes metas que tengo para el 2022. El tema de emigrar si pasa por mi cabeza, pero iré paso a paso. Primero quiero ganarme un lugar en Sporting Cristal. Una vez que te vas mostrando y que las cosas te van saliendo bien, las puertas se abren solas”, agregó.

Referentes que suman

Jorge Soto y Carlos Lobatón son ídolos de Sporting Cristal. (Foto: Difusión)

Sporting Cristal cuenta con varios exjugadores dentro de su plantilla. Jorge Soto y Carlos Lobatón, cada uno desde su función respectiva, intentan transmitir su sabiduría a cada uno de los futbolistas, sobre todo a los de sangre joven. Así lo precisa Soto:

“Con Lobatón y Soto tengo más cercanía. Son excelentes personas. Además que han sido ídolos en el club y grandes jugadores. Siempre están prestos para aconsejar a los más chicos. Me hablan acerca de diversas jugadas que pueden darse en un partido. Y si estás haciendo algo mal, te dicen que por ese camino no vayas. Influyen mucho en los más jóvenes”, manifestó.

Experiencia en Red Bull

En 2019 Diego Soto entrenó como invitado en el Red Bull de Brasil. (Foto: Difusión)

A su corta edad, Diego ya ha tenido una experiencia en el exterior. Tras su destacada participación en la Copa Mitad del Mundo 2019 con Sporting Cristal, el volante interior recibió la invitación del Red Bull Brasil, que no dudó en invitarlo a entrenar algunas semanas con la categoría Sub 20. Esta pasantía marcó mucho en el futbolista categoría 2001.

“Me ayudó muchísimo. Gané experiencia. Aprendí bastantes cosas. Se veía la intensidad desde menores, algo que no se ve ve en el Perú. Todos siempre iban para adelante. Me hizo llegar acá con otro panorama. Sabía que tenía que esforzarme más, porque el nivel en el extranjero es fuerte”, recordó.





