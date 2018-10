Sporting Cristal: la ‘dificultad’ extra rumbo al título del Torneo Clausura 

Ocho jornadas para saber si Sporting Cristal arrasará con los tres torneos del Descentralizado o tendrá que definir el título nacional en una final. Pero, además de los ocho puntos que los alejan del primer puesto del Clausura, tienen una ‘dificultad’ extra.



Mario Salas no solo tiene que pensar el mejor ‘11’ posible para cada encuentro que le queda. El DT también tiene que incluir, sí o sí, un Sub 21 en cancha: la ‘SC’ aún no completa la Bolsa de Minutos que exige la ADFP en este último torneo corto.

Para el Clausura, cada club tiene que sumar 1350’ y Sporting Cristal apenas van 615’. Ya se jugó casi la mitad del certamen y en La Florida están ‘en debe’. Pero, aún hay tiempo y variantes que la pueden hacer.

El ‘Comandante’ necesita, de promedio, sumar 92’ por fecha para no tener problemas con la resta de puntos. Es decir, uno que juegue todo el partido y alguno que pueda sumar unos minutos extra. No hay mayor ciencia.

Las principales alternativas en Sporting Cristal son el extremo Marcos López y el centrodelantero Christopher Olivares, que vienen destacando en las últimas jornadas. Sin embargo, también hay jugadores como Renato Solís, Kevin Moreno, Flavio Gómez, Fernando Pacheco y Renato Espinoza en lista de espera.