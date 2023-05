Doblete de Hohberg y a celebrar: ¿por qué el Cristal de Nunes goleó sin problemas en Tarapoto?

Sin duda, la actuación de Hogberg fue clave para conseguir la victoria y terminó por coronarse como el mejor del partido. Pero también se debe destacar los desempeños de Brenner, Joao Grimaldo y Renato Solís. Además, en conjunto, los dirigidos por Nunes, poco a poco, fueron superando a los locales, quienes al comienzo se mostraron aguerridos, pero al ver que su arco se llenaba de goles, se fueron apagando anímicamente, lo que contribuyó a que la diferencia en el resultado sea tan amplia.

¡Final del partido!

Los tres puntos nos los traemos a casa.



U. Comercio 1-6 Sporting Cristal



🏆 @LigaFutProf



¡FUERZA CRISTAL! pic.twitter.com/MxeQtpBdQ6 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) May 13, 2023

Hohberg estuvo ‘on fire’

El ‘10′ de Cristal estuvo fino en Tarapoto. Permaneció atento para las contras y para los ataques que generaba el conjunto rimense. Fue él quien anotó el segundo gol de su equipo, tras recibir un buen pase de Brenner. Luego, sumó su primera asistencia del partido al mandarle el balón al brasileño, para que ponga el 3-1 momentáneo. Hohberg fue un dolor de cabeza para la defensa del ‘Poderoso de Altomayo’.

Pero ahí no quedó todo. ‘Ale’ volvió a celebrar marcando el cuarto gol y finalmente coronó su participación en este cotejo al asistir a Jostin Alarcón. Dos goles y dos asistencias registró Hohberg en un partido que brilló por su sector. Por algo la página especializada SofaScore calificó su performance con un 9.5, bordeando el puntaje perfecto.

El muro llamado Solís

La actuación de Solís fue esencial para que Unión Comercio no haya anotado más goles. Los de Tarapoto, al menos cuando el marcador estaba 2-1 o 3-1, no dejaban de intentar y atacar. Pero ahí estuvo el portero rimense para evitar que el balón ingresara a su arco. Cuatro atajadas importantes hizo Renato, evitando la celebración de los dirigidos por Jaime de La Pava. Le dio seguridad a su portería luego de su error que casi termina en gol local.

En el primer tiempo, tras un córner, Solís trató de agarrar el esférico, pero lo soltó en el aire y Jesús Arismendi, de Comercio, metió su cabeza haciendo que la pelota entrara a la portería. El árbitro, sin embargo, desde su posición vio falta y anuló el gol. Así, los locales no se pudieron poner adelante en el marcador. Tras este episodio, el guardameta celeste se puso más seguro y se convirtió en jugador clave en el triunfo de su equipo.

La actuación de Grimaldo

Otro de los futbolistas que jugó un buen partido fue Grimaldo. En el primer tiempo, sobre todo, superó por su sector derecho al lateral Denilson Vargas. De hecho, el joven extremo de 20 años fue el causante del primer gol que anotó Cristal, pues tras enviar un centro al área rival, el central de la escuadra local, Kambou, metió el balón dentro de su arco al intentar rechazarlo.

Grimaldo fue importante en este cotejo, pues hizo daño por su banda y también estuvo muy preciso con sus pases (87%, según la página SofaScore). Uno de los más notables fue el que le mandó a Brenner, para que este asistiera a Hohberg en el tercer gol. Fue cambiado en el minuto 78.

Brenner se reencontró con el gol

La hinchada critica a Brenner porque los celestes lo trajeron para ser el ‘9′ que tanto les hace falta, pero no estaba cumpliendo con su objetivo. No obstante, ante Comercio en Tarapoto, se pudo reencontrar con el gol, pues marcó el tercero de Cristal y sumó su cuarto tanto en la temporada. No anotaba con el equipo desde mediados de abril, cuando le encajó un gol a Sport Boys.

Disputó un buen partido el delantero brasileño, ya que no solo sumó una anotación, sino que también se mostró participativo en la ofensiva del cuadro bajopontino y aportó con una asistencia: la que le dio a Hohberg. También retrocedía cuando lo tenía que hacer para defender. De seguir así, este partido podría marcar un antes y un después para el oriundo de Brasil.

Apagaron a Comercio

En la primera parte del partido, se vio un encuentro de ida y vuelta, en donde Comercio también mostró sus recursos atacando a los visitantes y generando peligro. El ‘Poderoso’ pudo haber marcado si Solís no hubiese estado atento como lo estuvo en Tarapoto. Pero Cristal tiene jugadores que pueden ser determinante y así lo demostraron Hohberg, Brenner, Jesús Castillo. Poco a poco, los celestes apagaron esas ganas que tenía Comercio por empatar.

Los locales se desinflaron y en algunos momentos, ya casi al final, ni siquiera peleaban la pelota, como cuando el defensa de Comercio, confiado, pensó que el balón había salido, pero no fue así. Yoshimar Yotún, entonces, tomó el esférico y dio pase a Leandro Sosa para que este ampliara la diferencia en el marcador. Los que ingresaron también lo hicieron bien: Martín Távara, por ejemplo, o el mismo Sosa, quien anotó el quinto. O también Alarcón, quien sumó el sexto. Cristal se impuso ante un equipo que, tras recibir goles, fue perdiendo esa actitud con la que había empezado el duelo.

