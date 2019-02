Emanuel Herrera denunció con una foto que le mordieron la pierna y lo expulsaron de manera injusta

Emanuel Herrera denunció a través de sus redes sociales que fue expulsado injustamente ante Sport Huancayo y que el rival le mordió la pierna. El delantero de Sporting Cristal mostró una foto con la huella de la mordida.

"No puedo creerlo. Siento mucha impotencia por lo que sucedió en Huancayo. Es la primera vez que me echan en mi carrera. El 2018 solo una amarilla. Y da bronca que sea por una injusticia. El rival me mordió la pierna, el árbitro lo vio, lo sabía, yo me alejé pensando que se haría justicia y no fue así. Me expulsaron", escribió.

La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida. La foto donde el delantero de Sporting Cristal muestra la mordida.

A los 39' del primer tiempo el delantero de Sporting Cristal recibió la tarjeta roja tras caer en el área del elenco local junto a Luis Maldonado y protagonizar una pelea. Ambos jugadores quedaron expulsados del partido.

La fecha 2 del Torneo Apertura tiene como plato fuerte el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El delantero se perderá el duelo por la tarjeta roja que recibió ante Sport Huancayo.