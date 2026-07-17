Sporting Cristal ya tiene asegurado a un nuevo refuerzo para afrontar el Torneo Clausura 2026 y los duelos decisivos de la Copa Sudamericana. Depor pudo confirmar que el defensor central Anderson Villacorta se convertirá en nuevo jugador del conjunto rimense y que el anuncio oficial de su incorporación se realizará en las próximas horas.

El zaguero de 20 años llegará procedente de Mineros de Zacatecas, de México, bajo la modalidad de préstamo por una temporada. El acuerdo alcanzado entre ambas instituciones también contempla una opción de compra para que el club celeste pueda adquirir de manera definitiva sus derechos deportivos.

En caso de que Sporting Cristal decida ejecutar esa cláusula al término del préstamo, Mineros conservará el 20 % de una futura transferencia del futbolista. De esa manera, el club mexicano seguirá vinculado a cualquier venta que pueda concretarse más adelante.

Asimismo, Depor pudo conocer que Universidad César Vallejo también mantiene el 50 % de una futura venta del defensor. Esto significa que tanto el cuadro trujillano como Mineros participarán económicamente si el jugador es transferido a otro equipo en el futuro.

Antes de dar el salto al fútbol mexicano, Villacorta defendió la camiseta de Universidad César Vallejo, donde logró consolidarse en el primer equipo. Durante ese periodo disputó encuentros tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, ganando experiencia a nivel local e internacional.

Su rendimiento con el conjunto ‘poeta’ llamó la atención por su seguridad en la última línea y su capacidad para imponerse en los duelos defensivos. Ese desempeño fue determinante para que Mineros apostara por su incorporación cuando aún era uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol peruano.

En el plano internacional, el defensor también ha tenido presencia constante en las selecciones juveniles del Perú. Formó parte de la Sub-20 y posteriormente fue convocado a la Sub-23, acumulando experiencia en procesos de la Federación Peruana de Fútbol.

Más allá de sus cualidades futbolísticas, Anderson Villacorta también ha destacado por su liderazgo. En varias competiciones con las selecciones menores llevó la cinta de capitán, una muestra de la personalidad que ahora buscará aportar a Sporting Cristal en la segunda parte de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR