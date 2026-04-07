El gerente de Comercial y Marketing de Sporting Cristal, Óscar Moral, confirmó que la institución ya dio el paso formal ante la CONMEBOL para modificar el escenario de sus próximos compromisos internacionales. La decisión responde a una serie de factores logísticos y de seguridad que el club viene evaluando en las últimas semanas.
En ese sentido, el directivo explicó que la comunicación con el ente rector del fútbol sudamericano se realizó de manera oportuna, cumpliendo con los procedimientos establecidos para este tipo de solicitudes. La intención es garantizar que los encuentros se desarrollen en condiciones adecuadas tanto para los jugadores como para los hinchas.
“Ayer le comunicamos a CONMEBOL el cambio de escenario. Hemos realizado coordinaciones con la PNP. Nos aseguraron que habrá el rigor y control necesario para que nuestros hinchas puedan llegar seguros y salir de la misma manera del estadio”, señaló en el programa Mano A Mano.
Asimismo, el directivo destacó que el objetivo es volver a jugar en el Estadio Nacional para los próximos partidos de local en la Copa Libertadores. “Volver al Nacional es lo ideal. Junto al Instituto Peruano del Deporte estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto pueda darse”, afirmó.
El trabajo articulado con el Instituto Peruano del Deporte resulta fundamental en este proceso, ya que dicha entidad es la encargada de la administración del estadio. Desde ambas partes se vienen realizando gestiones para acelerar los tiempos y cumplir con los requisitos necesarios.
Finalmente, Moral mostró confianza en que los plazos establecidos permitirán concretar el retorno al escenario deseado en el corto plazo, manteniendo el optimismo dentro de la institución.
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